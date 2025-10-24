Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Accor, et relève son objectif de cours de 53 à 55 euros, à la suite de la hausse de ses attentes et de la mise à jour des données de marché après le point d'activité du groupe hôtelier.
'Au-delà du CA trimestriel, cette publication est porteuse de surprises positives, dont le relèvement de la guidance d'EBITDA pour l'exercice 2025 et l'annonce d'un rachat d'actions supplémentaire', met en avant l'analyste.
'En parallèle, le processus de cession de 30% du capital d'Essendi semble se dérouler comme prévu et l'option d'une IPO (introduction en bourse) d'Ennismore pourrait entraîner une revalorisation du pôle lifestyle', poursuit-il.
A la suite de cette publication, Oddo BHF relève ses attentes pour intégrer le plan d'économies de coûts et le nouveau rachat d'actions. Au total, son EBITDA 2025 est relevé de 1% à 1,19 MdEUR et sa séquence de BPA de 2% en moyenne sur 2025-27.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,8% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,2%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2024, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
