Accor : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Accor, et relève son objectif de cours de 53 à 55 euros, à la suite de la hausse de ses attentes et de la mise à jour des données de marché après le point d'activité du groupe hôtelier.



'Au-delà du CA trimestriel, cette publication est porteuse de surprises positives, dont le relèvement de la guidance d'EBITDA pour l'exercice 2025 et l'annonce d'un rachat d'actions supplémentaire', met en avant l'analyste.



'En parallèle, le processus de cession de 30% du capital d'Essendi semble se dérouler comme prévu et l'option d'une IPO (introduction en bourse) d'Ennismore pourrait entraîner une revalorisation du pôle lifestyle', poursuit-il.



A la suite de cette publication, Oddo BHF relève ses attentes pour intégrer le plan d'économies de coûts et le nouveau rachat d'actions. Au total, son EBITDA 2025 est relevé de 1% à 1,19 MdEUR et sa séquence de BPA de 2% en moyenne sur 2025-27.