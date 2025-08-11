Accor : Parvus AM détient plus de 10% du capital

La société Parvus Asset Management Jersey Limited agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 4 août 2025, le seuil de 10% du capital de la société Accor et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 10,08% du capital et 8,65% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Accor sur le marché.