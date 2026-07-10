Accor annonce le renforcement de son partenariat stratégique avec le promoteur vietnamien Sun Group à travers un accord de développement portant sur plus de 5 300 clés (soit des chambres et unités d'hébergement comme des suites, villas ou appartements) sur les cinq prochaines années.
Les projets, situés notamment à Phu Quoc et Danang, comprendront des hôtels, des complexes touristiques et des résidences avec services.
L'accord prévoit également l'arrivée au Vietnam de plusieurs marques du groupe, dont Sofitel Serviced Residences, Swissôtel Living, TRIBE et SO/, tout en renforçant la présence de MGallery, Grand Mercure et ibis Styles.
Une première phase comprend 6 établissements totalisant 1 889 clés. Accor exploite actuellement 45 hôtels au Vietnam, son troisième marché en Asie hors Inde et Grande Chine, et estime que ce nouveau portefeuille renforcera sa position dans le pays.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,9% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,1%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2025, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.