L'action Accor signe l'une des meilleures performances du SBF 120 ce vendredi, portée par des commentaires d'analystes encourageants à l'approche de l'entame d'une nouvelle année boursière qui pourrait être, de leur point de vue, plus réussie que celle en train de s'achever.
Autour de 12h00, le titre du groupe hôtelier prend 1,9% à comparer avec un gain de 0,7% pour l'indice SBF.
Dans une étude sectorielle diffusée dans la matinée, les analystes de Deutsche Bank indiquent avoir relevé de "conserver" à "achat" leur recommandation sur la valeur, avec un objectif de cours rehaussé de 48 à 53 euros.
Le bureau d'études recommande aux investisseurs de se positionner en vue de tirer parti des prochains catalyseurs de nature à faire remonter le titre, qu'il s'agisse de la prochaine cession d'Essendi (ex-AccorInvest), du raffermissement des tendances opérationnelles, de son niveau de valorisation tout à fait "correct" ou des prochaines redistributions promises aux actionnaires.
Jefferies, qui maintient son conseil d'achat sur le titre, indique de son côté avoir porté son objectif à 58 euros, ce qui représente un potentiel haussier de 27%, avant un exercice 2026 qui pourrait selon lui s'avérer décisif, entre la sortie programmée d'Essendi, une croissance qui s'annonce au-dessus de celle du secteur et un mouvement de revalorisation inévitable.
Accor est d'ailleurs sa valeur préférée ("top-pick") au sein du secteur hôtelier européen.
Aux niveaux de cours actuels, le titre n'affiche qu'une très légère hausse depuis le début de l'année (+0,5%) à comparer avec une hausse de 10% pour l'indice SBF 120.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,8% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,2%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2024, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
