UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Accor avec un objectif de cours maintenu à 57 euros, une cible recelant un potentiel de progression de 34% pour le titre du leader européen de l'hôtellerie.
'Le virage stratégique d'Accor vers un modèle diversifié, léger en actifs et avec des perspectives laisse entrevoir un potentiel de croissance et de rendement du capital', met en avant le broker dans le résumé de sa note.
Accor : UBS reste à achat, saluant le virage stratégique
Publié le 27/08/2025 à 10:20
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager