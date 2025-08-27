Accor a annonce la nomination de Ranju Alex à la fonction de Directrice générale Asie du Sud (Inde, Bangladesh, Pakistan et Sri Lanka).
Accor exploite plus de 70 hôtels dans cette région et prévoit d'y ouvrir 30 adresses supplémentaires.
Ranju Alex officiait précédemment chez Marriott International en tant que Vice-Présidente régionale Asie du Sud, à la tête de plus de 170 hôtels.
Elle a occupé différents postes de direction chez Marriott International tout au long d'une carrière s'étalant sur plus de trente ans.
Ranju Alex a déclaré : ' Je suis ravie de rejoindre Accor, une entreprise qui réunit le portefeuille d'enseignes le plus intéressant et le plus complet de la région. Ce sera pour moi un honneur d'exercer cette fonction passionnante et de concrétiser la vision du Groupe en Asie du Sud. '
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,8% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,2%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2024, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).