Les États-Unis et la Suisse ont annoncé vendredi la conclusion d’un accord commercial mettant fin à plusieurs mois de tensions douanières. Selon une déclaration conjointe, les droits de douane entre les deux pays seront ramenés à 15%, après avoir atteint un pic de 39% en juillet dernier sur décision de l’administration Trump. Cet allègement vise à relancer les échanges bilatéraux et à atténuer les répercussions sur des secteurs clés de l’économie suisse.

L’accord prévoit notamment le transfert de capacités de production vers les États-Unis dans les domaines pharmaceutique, de la métallurgie de l’or et des équipements ferroviaires. Jamieson Greer, représentant américain au Commerce, s’est félicité de ce compromis, le qualifiant de bénéfique pour l’industrie manufacturière américaine. En réaction, le franc suisse s’est apprécié de 0,4% face au dollar, tandis que le gouvernement helvétique a confirmé l’accord via un message sur X, précisant que davantage de détails seront communiqués dans la journée.

L’imposition de tarifs punitifs par Washington avait durement affecté l’économie suisse, particulièrement exposée à l’export. Le mois dernier, Berne avait revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026, évoquant l’impact significatif des droits de douane sur des filières stratégiques comme les montres, les produits pharmaceutiques ou les métaux précieux. Les modalités complètes de l’accord seront publiées dans les prochaines heures sur le site de la Maison Blanche.