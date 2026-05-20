Accord de collaboration entre Drone Volt et Skipper NDT

Le constructeur français de drones et la société spécialisée dans les technologies non intrusives associant l'IA, l'analyse géospatiale et la détection électromagnétique avancée vont collaborer pour développer des solutions innovantes.

Ces dernières concernent notamment la surveillance des pipelines, la cartographies des infrastructures enterrées, la détection des structures souterraines, l'analyse de zones difficilement accessible et l'optimisation des programmes de maintenance prédictive.



Dans le communiqué, Drone Volt précise que la surveillance de la profondeur de couverture des pipelines constitue aujourd'hui un enjeu essentiel afin de garantir la sécurité des infrastructures, d'assurer la conformité réglementaire, de prévenir les risques environnementaux, anticiper les phénomènes d'érosion ou de mouvements de terrain, et maintenir la continuité opérationnelle des réseaux énergétiques stratégiques.



Grâce à l'intelligence géospatiale et à l'analyse avancée des données, cette technologie offre une visibilité renforcée des infrastructures enterrées et des actifs critiques difficilement accessibles, permettant d'améliorer la prise de décision, de renforcer la maintenance prédictive et d'optimiser durablement la gestion des infrastructures.



Ces technologies seront en effet intégrées aux plateformes Hercules 20 et Kobra de Drone Volt, ouvrant de nouvelles perspectives de croissance pour le groupe sur les marchés internationaux de l'inspection intelligente des pipelines et des infrastructures critiques, aux côtés de son partenaire Skipper NDT.

Afin d'accélérer le développement opérationnel de ces solutions, les deux sociétés prévoient également l'implantation, sur un site de vol de Drone Volt , d'un banc d'essai destiné à valider les technologies d'inspection et de surveillance des pipelines dans des conditions proches des environnements opérationnels réels.



L'accord permettra à Drone Volt de poursuivre le développement de ses prestations de services à forte valeur ajoutée en accompagnant son partenaire dans le déploiement de ses solutions. La collaboration ouvre également de nouvelles perspectives de développement international pour Drone Volt Expert.