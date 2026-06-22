Accord entre Paris et Berlin pour une gouvernance paritaire de KNDS

La France et l'Allemagne entendent devenir coactionnaires du groupe de défense terrestre et ouvrent la voie à une possible introduction en Bourse.

L'Elysée a fait savoir ce matin qu'un accord avait été conclu avec l'Allemagne autour de la gouvernance de KNDS. Les deux pays prévoient de devenir coactionnaires du groupe via des opérations visant un actionnariat paritaire, sous réserve de l'approbation budgétaire du Parlement allemand.



L'accord repose sur un engagement actionnarial de long terme, une parité des droits de gouvernance et un contrôle adapté des enjeux de sécurité. Paris et Berlin ont également convenu de réexaminer régulièrement leur participation au capital.



Née en 2015 du rapprochement entre Nexter Systems et Krauss-Maffei Wegmann (KMW), KNDS doit devenir un acteur de premier plan de la défense terrestre en Europe. Les deux États veulent notamment répondre à la hausse de la demande militaire, renforcer les coopérations industrielles, développer des synergies, accélérer l'innovation et sécuriser les chaînes d'approvisionnement européennes.



L'accord ouvre également la voie à une possible introduction en Bourse de KNDS dans un futur proche.



De son côté, KNDS considère que cet accord confirme son importance stratégique pour les capacités de défense européennes, la base industrielle du continent et sa souveraineté technologique. Il reconnaît également les intérêts stratégiques et de sécurité des deux Etats actionnaires tout en préservant l'autonomie de gestion nécessaire à son développement.



Jean-Paul Alary, directeur général de KNDS, affirme que le groupe continuera d'être piloté avec un objectif de "performance, compétitivité, innovation" et de création de valeur à long terme pour les actionnaires.



Selon lui, ce cadre doit permettre d'investir dans les technologies de demain, de renforcer les capacités industrielles de KNDS et de contribuer à la consolidation de l'industrie européenne de la défense.