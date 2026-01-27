C'est à New Delhi que l'avenir commercial de l'Europe vient de s'éclaircir. Ursula von der Leyen a repris les mots du premier ministre indien Narendra Modi pour qualifier ce qui vient de se passer de "mère de tous les accords". Rien de moins. Alors que nous sortons tout juste des célébrations du Republic Day indien, l'Union Européenne et l'Inde viennent de sceller un pacte couvrant un marché combiné de deux milliards de personnes. Ce n'est pas seulement une signature sur du papier glacé, c'est un pivot économique face aux droits de douane et à la concurrence sino-américaine.

Ce qui a été acté : La fin de la forteresse indienne

Après deux décennies de négociations dignes d'une tragédie grecque, la fumée blanche est enfin sortie ce mardi 27 janvier à New Delhi. Narendra Modi, Ursula von der Leyen et António Costa ont mis fin au suspense en officialisant un traité qui libéralise radicalement les échanges entre la future quatrième économie mondiale et le marché unique européen.

Concrètement, voici les termes techniques de cet accord commercial qui couvre près d'un tiers du commerce mondial :

L'accord prévoit l'élimination ou la réduction drastique des droits de douane sur 96,6% des marchandises européennes. Bruxelles a fait ses calculs : c'est une économie directe de 4 milliards d'euros par an pour nos exportateurs.

Le séisme automobile : L'Inde, marché historiquement ultra-protégé, accepte de faire fondre ses barrières douanières sur les véhicules européens. Les taxes, actuellement prohibitifs à 110%, vont chuter vertigineusement pour atteindre seulement 10%.

Le soft power gastronomique européen est un autre gagnant. Les droits sur les vins, qui s'élevaient à un niveau dissuasif de 150%, sont ramenés à 20%. Même son de cloche pour les spiritueux (de 150% à 40%) et la bière (de 110% à 50%). Plus anecdotique mais symbolique : les taxes de 50% sur le chocolat et les pâtes sont purement et simplement supprimées.

Au-delà des biens de consommation, l'accord supprime à terme les droits sur des secteurs vitaux comme l'aéronautique, la chimie, les plastiques et surtout les équipements médicaux (jusqu'alors taxés à 44%). De plus, le texte inclut un volet sur la mobilité des professionnels qualifiés, crucial pour le secteur des services qui pèse déjà 60 milliards d'euros d'échanges.

La Realpolitik * comme moteur de fond

Pourquoi cet accord maintenant, après vingt ans de valse-hésitation ? La réponse tient en deux noms de dirigeants : Donald Trump et Xi Jinping.

Nous assistons à une stratégie classique de couverture de risque ("de-risking") :

D'un côté, face aux droits de douane punitifs (25% voire plus) et à l'imprévisibilité américaine (for sure), Bruxelles et New Delhi cherchent des alternatives. L'Inde, récemment ciblée par des taxes US pour ses achats de pétrole russe, avait un besoin urgent de diversifier ses alliances commerciales pour ne pas se retrouver isolée. De l'autre côté, l'Inde veut s'émanciper de son voisin encombrant. New Delhi voit en l'Europe la source de technologies et d'investissements (IDE) nécessaire pour moderniser ses infrastructures et créer des millions d'emplois (le fameux Make in India).

Notons que le partenariat s'étend au-delà du commerce. L'Inde s'éloigne de son fournisseur historique russe pour se tourner vers l'Europe (notamment la France avec les Rafale), signant en parallèle des accords sur la sécurité maritime et la cyberdéfense.

*Realpolitik : Politique internationale basée sur des considérations de rapports de force et de possibilités concrètes (sans influence idéologique).

Ce qui coince (et ce qui a été sacrifié)

Pour faire passer la pilule et éviter un scénario à la Mercosur, le pragmatisme l'a emporté sur l'idéalisme. En effet, l'agriculture, c'est le non-dit qui permet l'accord. L'Europe maintient ses protections sur le bœuf, la volaille, le riz et le sucre. De son côté, l'Inde protège ses petits fermiers et sa sécurité alimentaire. Les produits laitiers restent exclus des réductions tarifaires. C'était la condition sine qua non pour éviter une fronde rurale des deux côtés.

Également, l'Inde demandait une exemption du MACF (Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières) pour ses exportations d'acier. Bruxelles a catégoriquement refusé, ce qui reste un point de tension malgré la signature globale.

Enfin, bien que l'accord mentionne le développement durable, les ONG critiquent l'absence de mécanismes de sauvegarde suffisamment robustes pour protéger le droit à l'alimentation en Inde, craignant que la logique de réciprocité ne fragilise les populations les plus vulnérables.

L'Inde est en passe de devenir la 4e économie mondiale, doublant le Japon. Avec des échanges bilatéraux de biens ayant déjà atteint 120 milliards d'euros en 2024 (+90% en dix ans) – auxquels s'ajoutent 60 milliards d'euros d'échanges de services – cet accord constitue un accélérateur de tendance pour l'Inde et ressemble à une stratégie de survie pour l'Europe.