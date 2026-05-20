Accord UE-USA validé, repli du pétrole et des taux... les marchés bondissent

Les principales places boursières européennes achèvent la séance en forte hausse : Paris progresse de 1,70%, à 8 117 points, devant Francfort (+1,36%) et Londres (+0,92%). L'Euro-Stoxx 50 gagne même 2,09%, profitant du contexte de baisse des taux et de l'adoption par le Parlement européen de l'accord commercial avec les Etats-Unis. Le pétrole est aussi en net recul après un signal positif envoyé par l'Iran mais dont la pérennité reste toutefois incertaine.

Après un début de semaine marqué par des inquiétudes liées à la remontée des taux, la détente est de mise sur le compartiment obligataire : le rendement de l'OAT à 10 ans recule vers 3,92% (-5 points), tout comme le Bund, qui retombe à 3,14% (-4 points), un mouvement qui apporte un soutien supplémentaire au marché actions.



Cette détente intervient alors que les Vingt-Sept sont parvenus à s'entendre sur l'épineux dossier des droits de douane : l'accord entre l'Europe et les Etats-Unis vient en effet d'être validé par le Parlement européen, ce qui devrait (a priori) permettre d'éviter toute nouvelle escalade avec la Maison-Blanche et son turbulent locataire.



"L'accord conclu aujourd'hui garantit la réalisation des principaux objectifs de la déclaration conjointe UE-Etats-Unis, à savoir le maintien d'un commerce et d'investissements transatlantiques stables, équitables, prévisibles et mutuellement bénéfiques", a fait savoir la Commission.



Plus concrètement, les Etats-Unis se sont engagés à maintenir un plafond tarifaire maximal de 15% pour la plupart des exportations de l'UE (y compris les voitures et les pièces automobiles). Washington prévoit également des exclusions des droits de douane supplémentaires pour un certain nombre de groupes de produits importants tels que les ressources naturelles indisponibles, les aéronefs, les pièces aéronautiques et les produits pharmaceutiques génériques.



En contrepartie, l'UE s'est engagée à éliminer les droits de douane sur tous les produits industriels et à améliorer l'accès au marché pour certains produits agroalimentaires non sensibles.



L'apaisement commercial porte les indices européens



Au gong final, l'indice parisien est tiré par STMicroelectronics (+6%), qui poursuit avec entrain son rallye haussier : le titre affiche désormais une progression de 47% en un mois et de 145% depuis le début de l'année. Ailleurs en Europe, les valeurs des "semi-conducteurs" sont aussi recherchées : ASML (+6,73%) et Infineon (+4,78%) signent ainsi les meilleures performances de l'Euro-Stoxx 50, en amont de la publication de Nvidia, attendue après la clôture de Wall Street.



Toujours à Paris, Euronext se distingue avec un gain de 5,20%, porté par une rentabilité améliorée, un 8e trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de ses revenus et un ratio d'endettement en forte amélioration.



Enfin, Legrand est en embuscade et s'adjuge 3,85%, soutenu par son acquisition de SRS Power Engineering en Malaisie, qui lui permet de renforcer sa position en Asie.



L'Iran toujours sous pression



Sur le plan géopolitique, les marchés surveillent toujours de près l'évolution du conflit entre Washington et Téhéran. Le président américain a déclaré mercredi que les Etats-Unis donneraient à l'Iran "une seule chance" et ne courraient pas vers un accord.



Alors que Donald Trump a assuré hier avoir renoncé à une intervention imminente en Iran, le département d'Etat américain livre une bataille plus discrète contre le système financier parallèle de l'Iran et ses opérations maritimes lui permettant de contourner les sanctions internationales. A ce titre, un programme baptisé "Rewards for Justice" (RFJ) promet même une récompense pouvant atteindre 15 millions de dollars pour "toute information permettant de perturber les mécanismes financiers du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien et de ses différentes branches".



Si la République islamique reste au ban de la communauté internationale, le régime fait montre d'une étonnante résilience et maintient sans faillir son emprise sur le détroit d'Ormuz : aucun navire n'est ainsi parvenu à s'y frayer un passage au cours des 24 dernières heures.



Dans un tel environnement, "la construction de portefeuille est véritablement mise à l'épreuve", souligne Bruno Lamoral, gérant chez DPAM.

"L'ordre mondial évolue d'un système unipolaire vers un monde plus fragmenté et multipolaire. Cette transition entraîne une hausse des dépenses de défense et une nouvelle priorité accordée à l'autonomie stratégique, renforçant les dynamiques de relocalisation et les frictions du côté de l'offre", ajoute-t-il.



Détente sur le pétrole après une déclaration iranienne



Malgré ce contexte tendu et l'absence de visibilité quant à l'avenir du conflit, les cours du pétrole se replient sensiblement : le baril de Brent recule de 4,7% vers 105,6 USD le baril et le WTI lâche 4,7% à 99 USD. Les marchés ont pourtant pris connaissance à 16h30 d'une baisse de 7,9 millions de barils des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur un repli bien plus limité de 2,9 millions de barils.



Paradoxal ? En réalité, le repli de l'or noir est surtout lié à une annonce de la marine iranienne assurant que le transit par le détroit d'Ormuz se poursuivait avec les autorisations nécessaires et une coordination en place. "Les conditions commerciales exactes imposées aux navires en transit restent officiellement inconnues. Un péage ou une redevance implicite en yuans versés aux Gardiens de la révolution ne peut être exclu, et si tel est le cas, Washington ne tolérera pas longtemps cet arrangement", imagine Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue.



"Un corridor de facto contrôlé par l'Iran, même ouvert, n'est pas un corridor libre", ajoute-t-il.



Enfin, les investisseurs sont maintenant suspendus à la publication des résultats de Nvidia. Le géant de l'IA, première capitalisation au monde, dévoilera ses trimestriels après la clôture de Wall Street. Toujours très scrutés, ces chiffres permettront aux marchés de mieux évaluer la dynamique actuelle du secteur de l'IA.



En attendant, l'euro est stable face au billet vert et évolue autour des 1,161 USD.