Accroissement du risque juridique aux Etats-Unis pour Bayer

Bayer accuse la plus forte baisse du DAX 40, trébuchant en milieu d'après-midi de 4,57%, à 33,52 euros. Le géant allemand fait face à plusieurs pressions juridiques aux Etats-Unis qui renforcent les inquiétudes, déjà nombreuses, sur le titre.

Selon Reuters, hier, des opposants chercheraient à transférer le projet d'accord de Bayer sur le Roundup, d'un montant de 7,25 milliards de dollars, d'un tribunal d'Etat du Missouri vers un tribunal fédéral. Ces opposants soutiennent que l'accord est le produit d'une "collusion" entre le groupe et les avocats du recours collectif, ces derniers réclamant 675 millions de dollars d'honoraires. De son côté, la société allemande et les avocats principaux affirment que l'accord est équitable et que ces opposants tentent de perturber son approbation. Cet élément pourrait compliquer la voie vers l'homologation finale.



En parallèle, sur dtnpf.com, un média et fournisseur de données américain spécialisé dans l'agriculture, Latham Quality, un semencier de l'Iowa, s'en prend à Bayer. La société affirme dans une nouvelle plainte que l'Allemand a illégalement conservé le contrôle du caractère génétiquement modifié NK603, qui confère au maïs une résistance au glyphosate, même après expiration du brevet couvrant cette technologie en novembre 2022.



Dans la plainte déposée devant le tribunal fédéral du district Est du Missouri, Latham indique que ses ventes ont progressé chaque année entre 2009 et 2021. C'est à partir de cette période que, selon l'entreprise, le comportement de Bayer a commencé à lui porter préjudice. En raison de ses dommages financiers, Latham Quality précise qu'elle a été contrainte de vendre sa marque de semences au détail à MS Technologies LLC en août 2024.



Dans le détail, la société Latham Quality précise que "dans un marché concurrentiel, le prix d'accès à NK603 ainsi que le prix de vente des semences hybrides de maïs contenant NK603 auraient dû diminuer après l'expiration du dernier brevet américain de Bayer en novembre 2022. Même quatre ans plus tard, aucun concurrent crédible de Bayer n'a émergé. C'est le résultat direct des pratiques anticoncurrentielles de Bayer visant à maintenir son monopole".



L'avis de mwb Research



Le bureau de recherche financière indépendant allemand estime, sans surprise, que ces actualités sont clairement défavorables et pourraient maintenir la volatilité des actions à court terme. Les analystes estiment que "ce bruit de fond" intervient dans un contexte d'amélioration des performances opérationnelles. La division Crop Science affiche notamment une meilleur exécution malgré& un environnement sectoriel difficile et les lancements de produits de la division Pharma continuent de gagner en crédibilité pour compenser l'érosion des anciens produits.



Pour mwb Research, la valorisation actuelle du titre Bayer intègre déjà une décote de litige significative, tout en accordant un crédit limité à la hausse de la qualité des résultats et à la perspective d'une réduction finale du risque juridique. Les analystes ajoutent que le chemin vers une revalorisation durable ne sera probablement pas linéaire. Ils estiment qu'avec une dynamique opérationnelle intacte et des étapes juridiques encore à venir, le profil rendement/risque reste attractif. La recommandation à l'achat est confirmée, tout comme l'objectif de cours de 52 euros.