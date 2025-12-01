Dans cette vidéo, on plonge dans un paradoxe fascinant : les marchés n'ont jamais détesté la guerre. Ce qu'ils détestent, c'est ne pas savoir qui tire sur qui. L'incertitude. Le brouillard. La panique. Et dans tout ça, le secteur de l'armement, lui, vit sa meilleure vie : contrats géants, budgets militaires illimités et innovations technologiques nées dans les bunkers plutôt que dans les garages californiens.

Publié le 01/12/2025 à 10:48 - Modifié le 01/12/2025 à 10:49

Une phrase vieille de 200 ans… mais qui continue de dicter le comportement des marchés comme si Napoléon était toujours au pouvoir.

Dans cette vidéo, on plonge dans un paradoxe fascinant : les marchés n’ont jamais détesté la guerre. Ce qu’ils détestent, c’est ne pas savoir qui tire sur qui. L’incertitude. Le brouillard. La panique. Et dans tout ça, le secteur de l’armement, lui, vit sa meilleure vie : contrats géants, budgets militaires illimités et innovations technologiques nées dans les bunkers plutôt que dans les garages californiens.

On revient sur la légende Rothschild et Waterloo, sur les guerres qui ont fait monter Wall Street, sur le boom spectaculaire de Rheinmetall et consorts après l’invasion de l’Ukraine… et sur la grande déprime actuelle du secteur depuis que la « paix made in Trump » semble se rapprocher.

Mais attention : le clairon n’est pas un signal de fuite. C’est un pivot.

Quand la guerre recule, la reconstruction avance. Et les marchés suivent le mouvement comme une chorégraphie écrite d’avance.

Dans cette vidéo, je t’explique pourquoi le secteur de la défense chute aujourd’hui, pourquoi ce n’est probablement pas la fin du jeu, et pourquoi certains titres pourraient redevenir des opportunités… mais seulement pour ceux qui savent garder la tête froide.

Installe-toi, mets ton casque, on part ramper dans la boue — et dans les chiffres.

Abonne-toi, like, partage, insulte-moi gentiment en commentaire si tu veux… mais surtout :

dis-moi si tu penses que le “Saylorisme” est fini, ou s’il va revenir du cimetière plus fort qu’avant.

🎧 CE FORMAT EXISTE AUSSI EN PODCAST AUDIO :

La finance décomplexée est aussi en podcast, sur les plateformes dédiées, comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer.

Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 55'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.