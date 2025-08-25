Acheter-louer : procédure de sauvegarde prolongée de six mois

Acheter-louer indique que le Tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 20 août, a décidé de proroger sa procédure de sauvegarde ouverte pour restructurer son passif, pour une période de six mois soit jusqu'au 11 février 2026.



Cette prorogation lui permettra de poursuivre ses discussions pour finaliser les solutions permettant de pérenniser l'activité du groupe et de maintenir les emplois, le temps de la recherche de solutions de financements pérennes.



Acheter-louer rappelle que cette procédure de sauvegarde concerne uniquement sa dette fournisseurs, sociales et bancaires et ne portera pas sur les OCEANE en circulation dont le remboursement s'effectue lors de leurs conversions.