Acier : BlueScope rejette l'offre "opportuniste" de SGH et Steel Dynamics

Fin de non-recevoir. Le conseil d'administration du sidérurgiste BlueScope a rejeté à l'unanimité l'offre de rachat non sollicitée du consortium alliant SGH Limited et l'américain Steel Dynamics. La direction estime que la proposition à 30 AUD par action sous-évalue "très significativement" l'entreprise et cherche à capter son potentiel de rebond au détriment des actionnaires actuels.

Jane McAloon, la présidente du groupe, se montre catégorique face à cette quatrième sollicitation : "Soyons clairs, cette proposition était une tentative de s'emparer de BlueScope à bas prix." Le conseil juge le timing particulièrement opportuniste, l'offre survenant alors que les marges de l'acier en Asie traversent un creux cyclique. Selon la direction, un simple retour aux moyennes historiques des spreads et des changes doperait le résultat d'exploitation de 400 à 900 millions de dollars par an par rapport à 2025. De plus, le conseil critique la structure complexe de l'opération, qui passe notamment par un lourd financement par dette.



Pour justifier sa confiance en l'avenir et en sa nouvelle directrice générale Tania Archibald, BlueScope rappelle la solidité de ses fondamentaux. Depuis 2017, l'entreprise a investi 3,7 milliards de dollars et reversé 3,8 milliards à ses actionnaires, maintenant un retour sur capitaux de 18%. Le consortium aurait ignoré la valeur latente du groupe : l'accélération du cash-flow libre suite à un plan d'investissement de 2,3 milliards, 500 millions de profits futurs liés à la croissance, ou encore 200 millions d'économies prévues pour 2026. Même le foncier (1200 hectares) a été négligé. Comble de l'ironie pour le conseil, Steel Dynamics et SGH Ltd comptaient utiliser le bilan quasi nul en dette de BlueScope pour financer leur propre rachat par emprunt.