Ackermans & van Haaren investit dans MRM Health

Ackermans & van Haaren (AvH) indique soutenir le tour de financement de Série B totalisant 55 millions d'euros de MRM Health, une société biopharmaceutique spécialisée dans les thérapeutiques basées sur le microbiome pour les maladies inflammatoires et l'immuno-oncologie.



Les fonds levés permettront à MRM Health de finaliser un essai clinique de phase 2b pour MH002 chez des patients atteints de rectocolite hémorragique légère à modérée, les données cliniques de phase 2a ayant démontré un profil de sécurité et une efficacité initiale positives.



Pour AvH, ce tour de financement de Série B comprend un investissement supplémentaire de 3 MEUR, ce qui porte l'investissement total du conglomérat belge dans MRM Health à 10,8 MEUR et sa participation entièrement diluée à 14,1% (contre 15,5%).



Le tour, mené par le groupe pharmaceutique français Biocodex, a bénéficié d'une forte participation de l'investisseur allemand ATHOS et du nouvel investisseur BNP Paribas Fortis Private Equity, aux côtés des investisseurs existants (en plus d'AvH) SFPIM, OMX, Qbic II et VIB.