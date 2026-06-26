Signer un chèque, n'importe quelle entreprise cotée peut le faire. Tenir la marge après et repartir au deal suivant, c'est une autre affaire. Certaines entreprises grandissent comme ça. Elles rachètent méthodiquement leurs voisins. Le problème, c'est qu'entre le bon consolidateur et l'acheteur compulsif, la frontière est parfois fine.

Publié le 26/06/2026 à 10:03 - Modifié le 26/06/2026 à 10:49

On est parti de la liste thématique Zonebourse des acquéreurs en série. Vous pouvez vous-même configurer la liste dans le stock screener en cliquant sur le bouton "Configurez dans le StockScreener".

L’idée n’était pas de sortir les valeurs les moins chères du marché, ni les plus connues, mais des entreprises qui achètent régulièrement sans donner l’impression de bricoler leur croissance.

Les filtres retenus dans notre screener :

Capitalisation entre 1 et 40 MdsUSD, pour éviter les dossiers trop petits, et les mastodontes déjà bien suivis.

Rating Croissance CA 6/10, parce qu’un serial acquirer doit montrer que ses rachats se traduisent vraiment dans les ventes

Rating Profitabilité 6/10, pour écarter les sociétés qui empilent du chiffre d’affaires sans vraiment gagner plus.

Rating Santé financière 6/10, parce qu’une stratégie d’acquisitions peut vite déraper si le bilan ne suit pas.

Momentum boursier encore propre, avec une variation 3 mois supérieure à -5%, une performance positive sur 6 mois et 1 an, et au moins +30% sur 5 ans.

Au bout du tamis, 3 noms ressortent : Teledyne Technologies, AQ Group et Applied Industrial Technologies. Trois serial acquirers, avec trois façons différentes de faire du M&A.

Stock Screener Zonebourse

Teledyne, l'art de digérer un gros chèque

Mai 2021. Teledyne, une groupe américain d’électronique de pointe, sort 8,1 MdsUSD pour mettre la main sur FLIR, le spécialiste de l’imagerie thermique et des systèmes de détection. L’opération se paie en cash, en actions, et avec la dette de FLIR reprise au passage. Pour financer la partie cash, Teledyne lève plusieurs milliards sur le marché. Résultat, l’endettement long terme grimpe à 4,1 MdsUSD, contre moins d’1 MdUSD un an plus tôt. Pour une société qui faisait à peine plus de 3 MdsUSD de ventes avant le deal, le pari peut sembler osé.

Quatre ans plus tard, c'est l'inverse. La dette est revenue à 2 MdsUSD, soit moitié moins qu'au pic. Les ventes atteignent 6,1 MdsUSD, presque le double du niveau d'avant-FLIR. La marge opérationnelle ajustée dépasse même les 22%. Et pendant toute cette digestion, Teledyne garde la main sur les rachats. Cinq acquisitions en 2025 pour environ 850 MUSD au total, dont un gros coup à 700 MUSD pour Qioptiq, un spécialiste de l'optique aéronautique et de défense. Le cash généré par l'activité dépasse 1,2 MdUSD pour la 2e année consécutive.

Au quotidien, Teledyne fait de l'électronique pour la défense et l'industrie spatiale. Ses détecteurs infrarouges finissent dans le spatial, ses caméras thermiques équipent des drones militaires.

A près de 30 fois les bénéfices attendus en 2026, le titre n'a pourtant pris que 44% sur 5 ans. L'histoire FLIR se voit plus dans les comptes que dans l'euphorie boursière. C'est le prix d'un acquéreur capable d'avaler un morceau bien plus gros que lui sans casser son bilan, et de repartir sur d'autres deals. Reste à voir si les commandes défense, marine et spatial nourrissent la suite.

AQ Group, le suédois qui rachète des usines à la chaîne

AQ Group est la seule européenne de notre sélection. C'est une société suédoise discrète, qu'on ne croise pas dans les journaux. Et pour cause, elle fabrique des choses basiques qu'on ne voit jamais, le genre d'armoires électriques et de câblage qu'on met dans un train, un data center ou un réseau électrique.

Sa particularité, c'est sa manière d'acheter. Depuis 30 ans, AQ rachète des usines partout dans le monde, en Europe, en Asie, jusqu'au Brésil. Pas des marques grand public, plutôt des ateliers qui fabriquent pour d'autres industriels. Une fois dans le groupe, ils gardent une logique très locale, avec AQ derrière pour imposer ses standards de marge, de cash et de discipline industrielle. En 2024, entre les opérations bouclées et celles déjà signées, AQ ajoute des usines et des bureaux d’ingénierie. En tout, environ 900 MSEK de ventes annuelles pour 300 MSEK payés.

Ce qui frappe, c'est cette même année 2024. Les ventes baissent de 5%, seulement la 2e fois en 30 ans. Les poids lourds et les machines agricoles ont piqué du nez, surtout chez les clients allemands. Et pourtant le résultat avant impôt grimpe à 824 MSEK, et le cash généré par l'activité touche un record à 1,2 MdSEK. Vendre moins en gagnant plus, chez un industriel de production, c’est pas banal.

En 2025, ça avance moins vite. AQ met la main sur mdexx et Michael Riedel, deux fabricants allemand et tchèque de transformateurs et de filtres électriques. L'opération apporte environ 500 MSEK de ventes annuelles pour 144 MSEK payés. Le prix est raisonnable, mais la marge reste sous celle du groupe. La direction l'a dit, elle n'est pas satisfaite.

+260% en 5 ans, AQ se traite désormais à 27 fois les bénéfices 2026. Le marché a déjà acheté la méthode et la discipline de 2024. Maintenant, il faudra que les dernières acquisitions remontent vite au standard maison, sinon la valo peut peser.

Applied Industrial Technologies, le vieux distributeur qui s'est acheté une marge

A la base, Applied est un distributeur industriel américain. Cent ans d'existence à vendre des roulements, des moteurs, des courroies et du service pour garder les usines en route. C'est l'entreprise qu'on appelle en urgence le vendredi soir quand une machine s'arrête.

Sauf que, depuis quelques années, Applied ne veut plus seulement livrer des pièces. Le groupe rachète des spécialistes pour aller vers des métiers plus techniques, robotique, vision industrielle, hydraulique, pneumatique.

Le changement se voit dans la marge d'EBITDA, passé de 9,8% à 12,3% en 4 ans, et dans le cash disponible après investissements, qui a doublé pour atteindre 465 MUSD. Les Engineered Solutions, ce segment plus technique, approchent 40% des ventes contre 18% il y a 10 ans. Le vieux métier reste là, mais le nouveau prend de plus en plus de place

L'opération qui résume ce virage, c'est Hydradyne, fin décembre 2024. 282 MUSD posés sur la table pour s'offrir un gros distributeur américain de fluid power, ces systèmes hydrauliques et pneumatiques qui font bouger les machines. La plus grosse acquisition d'Applied depuis 6 ans, qui doit apporter environ 260 MUSD de ventes en année pleine. Pile dans le segment qui tire les marges du groupe.

Côté Bourse, le titre a pris près de 276% sur 5 ans et se traite à 31 fois les bénéfices 2026. La suite passera par les usines américaines qui continuent à moderniser et automatiser leurs lignes, parce qu'à ce niveau-là, Applied ne peut plus seulement vendre des pièces.