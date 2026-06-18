La société d'investissement Eurazeo a annoncé l'acquisition, via sa stratégie Infrastructure, d'une participation majoritaire dans l'entreprise française Lauralu auprès d'Evolem. Pour cette opération, Eurazeo s'est entourée d'un consortium d'investisseurs ancrés dans l'écosystème local, comprenant Origine Partners, Croissance Sud, Sofilaro et l'IRDI.
Fondé en 1998 et dirigé par Olivier Hohn, Lauralu s'est imposé comme un acteur clé de la conception, de la fabrication et de la location de bâtiments modulaires et temporaires de grande envergure. Ses structures relocalisables répondent aux besoins critiques de stockage industriel, de plateformes logistiques et d'installations opérationnelles. L'entreprise gère aujourd'hui un parc de plus de 400 000 m² déployés à travers l'Europe, notamment en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et dans les pays nordiques.
D'un point de vue financier, l'intérêt d'Eurazeo pour Lauralu repose sur la forte prévisibilité de ses flux de trésorerie. La grande majorité de la performance opérationnelle de l'entreprise est en effet sécurisée par des contrats de location pluriannuels. Couplés à un taux de renouvellement élevé, ces contrats confèrent à Lauralu un profil de revenus récurrents, typique des actifs d'infrastructure.
Eurazeo prévoit de soutenir activement le plan de développement d'Olivier Hohn (directeur général de Lauralu) à travers trois leviers stratégiques :
- le renforcement du modèle locatif, afin d'accroître la part des revenus récurrents,
- l'optimisation de l'organisation opérationnelle, pour accompagner le passage à l'échelle
- et la croissance externe, en évaluant de manière sélective des acquisitions ciblées sur un marché européen du modulaire encore très fragmenté.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 39 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 30 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses plus de 450 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 14 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Stockholm, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour, Tokyo et Saõ Paulo.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.