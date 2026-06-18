Acquisition de Lauralu par Eurazeo

La société d'investissement Eurazeo a annoncé l'acquisition, via sa stratégie Infrastructure, d'une participation majoritaire dans l'entreprise française Lauralu auprès d'Evolem. Pour cette opération, Eurazeo s'est entourée d'un consortium d'investisseurs ancrés dans l'écosystème local, comprenant Origine Partners, Croissance Sud, Sofilaro et l'IRDI.

Fondé en 1998 et dirigé par Olivier Hohn, Lauralu s'est imposé comme un acteur clé de la conception, de la fabrication et de la location de bâtiments modulaires et temporaires de grande envergure. Ses structures relocalisables répondent aux besoins critiques de stockage industriel, de plateformes logistiques et d'installations opérationnelles. L'entreprise gère aujourd'hui un parc de plus de 400 000 m² déployés à travers l'Europe, notamment en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et dans les pays nordiques.



D'un point de vue financier, l'intérêt d'Eurazeo pour Lauralu repose sur la forte prévisibilité de ses flux de trésorerie. La grande majorité de la performance opérationnelle de l'entreprise est en effet sécurisée par des contrats de location pluriannuels. Couplés à un taux de renouvellement élevé, ces contrats confèrent à Lauralu un profil de revenus récurrents, typique des actifs d'infrastructure.



Eurazeo prévoit de soutenir activement le plan de développement d'Olivier Hohn (directeur général de Lauralu) à travers trois leviers stratégiques :



- le renforcement du modèle locatif, afin d'accroître la part des revenus récurrents,



- l'optimisation de l'organisation opérationnelle, pour accompagner le passage à l'échelle



- et la croissance externe, en évaluant de manière sélective des acquisitions ciblées sur un marché européen du modulaire encore très fragmenté.