Merck (MSD hors Amérique du Nord) annonce la finalisation de l'acquisition de Verona Pharma, qui est désormais une filiale en propriété exclusive du groupe et dont les American Depositary Shares (ADS) sont retirés du Nasdaq Global Market.
'L'acquisition renforce le portefeuille cardio-pulmonaire de Merck avec l'ajout d'Ohtuvayre, un traitement d'entretien de la bronchopneumopathie chronique obstructive de premier ordre, qui devrait se développer sur la prochaine décennie', souligne-t-il.
Selon les termes de l'accord d'acquisition, le laboratoire pharmaceutique a acquis Verona Pharma à un prix de 107 dollars par ADS, chacune représentant huit actions ordinaires, pour une valeur totale de transaction d'environ 10 milliards de dollars.
La transaction devrait avoir un impact négatif sur le BPA non GAAP de Merck d'environ 0,16 dollar au cours des 12 premiers mois, ce qui représente des coûts associés au financement de la transaction partiellement compensés par la performance d'Ohtuvayre.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
