Acquisition de Verona Pharma finalisée par Merck

Merck (MSD hors Amérique du Nord) annonce la finalisation de l'acquisition de Verona Pharma, qui est désormais une filiale en propriété exclusive du groupe et dont les American Depositary Shares (ADS) sont retirés du Nasdaq Global Market.



'L'acquisition renforce le portefeuille cardio-pulmonaire de Merck avec l'ajout d'Ohtuvayre, un traitement d'entretien de la bronchopneumopathie chronique obstructive de premier ordre, qui devrait se développer sur la prochaine décennie', souligne-t-il.



Selon les termes de l'accord d'acquisition, le laboratoire pharmaceutique a acquis Verona Pharma à un prix de 107 dollars par ADS, chacune représentant huit actions ordinaires, pour une valeur totale de transaction d'environ 10 milliards de dollars.



La transaction devrait avoir un impact négatif sur le BPA non GAAP de Merck d'environ 0,16 dollar au cours des 12 premiers mois, ce qui représente des coûts associés au financement de la transaction partiellement compensés par la performance d'Ohtuvayre.