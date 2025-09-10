Le groupe espagnol spécialisé dans les parfums et les cosmétiques publiait hier ses résultats semestriels.

Dans un contexte difficile, confronté tant aux mesures de rétorsion douanière américaines qu'à la concurrence du rouleau compresseur L'Oréal ou de l'excellent Interparfums, Puig continue cependant de tirer son épingle du jeu avec brio.

Le groupe familial, toujours bien contrôlé par la famille fondatrice, et qui produit les parfums Rabanne, Charlotte Tilbury, Nina Ricci, Jean Paul Gaultier, Christian Louboutin ou L'Artisan Parfumeur, entre autres, affiche ainsi une croissance de 5,9% de son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année ; le profit d'exploitation, lui, augmente de 6,2%.

Le segment parfums, solidement installé avec 12% des parts de marché mondiales, et qui représente les trois quarts du chiffre d'affaires, affiche toujours une très bonne tenue ; avec des comptes enfin arrivés dans le vert, le segment maquillage, qui en représente un sixième, peine davantage à convaincre ; tandis que le segment soins de la peau affiche lui une expansion des ventes très satisfaisante.

C'est toujours en Asie et aux États-Unis - la moitié du chiffre d'affaires consolidé à eux deux - que Puig rencontre le plus de succès. Sa performance sur le continent asiatique sera bien sûr suivie de très près par les analystes au fil des prochains trimestres ; c'est elle qui fera la différence en matière de valorisation.

Introduit en bourse l'an passé, Puig, très réputé dans les milieux du luxe et de la mode, a effacé la moitié de sa capitalisation boursière dans un contexte difficile pour le secteur des cosmétiques, perturbé notamment par l'arrivée en force d'une nouvelle concurrence asiatique.

Le parcours de croissance n'en demeure pas moins épatant à tous les niveaux. Puig est passé de deux milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2018 à cinq milliards d’euros cette année, tout en assurant une profitabilité très satisfaisante - supérieure à celle Coty, mais encore un cran en dessous de celle d'Interparfums, qui n'a rien à envier à l'Espagnol en matière de parcours épatant.

Il est vrai que le groupe basé à Barcelone a été très actif dans sa stratégie de croissance externe l'an dernier, avec notamment 1,1 milliard d’euros investi dans les acquisitions de Charlotte Tilbury, Dr. Barbara Sturm et Byredo. La progression du profit d'exploitation semble confirmer l'intérêt de ces transactions, dont le retour sur investissement apparaît pour l'instant très bon.

Puig et Interparfums restent tous deux valorisés sur une base comparable de x13-14 l'EBITDA. Les analystes de Zonebourse, qui suivent depuis longtemps leurs parcours, jugent ces valorisations plutôt équitables.