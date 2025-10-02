Bank of America relève sa recommandation sur ACS (Actividades de Construccion y Servicios) de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours augmenté de 52,5 à 78 euros, nouvelle cible recelant un potentiel de rendement total de 18%.

Le broker indique prévoir une croissance de 15% du BPA en 2026 pour le groupe espagnol, tirée par la construction aux Etats-Unis. 'Les centres de données représentent 14% du carnet de commandes du groupe', souligne-t-il.

'Des articles de presse sur la coentreprise dédiée aux centres de données suggèrent une création de valeur de 1,2 milliard d'euros. La présentation de la stratégie pour les centres de données est attendue avant la fin de l'année', poursuit BofA.