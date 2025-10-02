ACS (Actividades de Construccion y Servicios) gagne près de 3% à Madrid, soutenu par un relèvement de recommandation par Bank of America de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours augmenté de 52,5 à 78 euros.

Le broker indique prévoir une croissance de 15% du BPA en 2026 pour le groupe espagnol, tirée par la construction aux Etats-Unis. 'Les centres de données représentent 14% du carnet de commandes du groupe', souligne-t-il.

'Des articles de presse sur la coentreprise dédiée aux centres de données suggèrent une création de valeur de 1,2 milliard d'euros. La présentation de la stratégie pour les centres de données est attendue avant la fin de l'année', poursuit BofA.