ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. figure parmi les 1ers groupes de construction espagnols. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles : - construction d'infrastructures et de bâtiments : infrastructures de génie civil (notamment autoroutes, constructions hydrauliques et voies ferrées), bâtiments résidentiels et non résidentiels ; - prestations de services : nettoyage, collecte et traitement des déchets. Par ailleurs, le groupe propose des prestations de maintenance d'infrastructures urbaines et industrielles, des prestations de services portuaires et logistiques ainsi que des prestations de services sociaux et d'assistance aux personnes ; - prestations de services industriels : développement, construction, installation et maintenance de réseaux de distribution d'électricité, de gaz et d'eau, de systèmes industriels de production, de réseaux de télécommunications, de systèmes de contrôle du trafic routier, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (8,7%), Etats-Unis (57%), Australie (21,2%), Canada (3,9%), Allemagne (2,4%) et autres (6,8%).