ACS (Actividades de Construccion y Servicios) gagne près de 3% à Madrid, soutenu par un relèvement de recommandation par Bank of America de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours augmenté de 52,5 à 78 euros.
Le broker indique prévoir une croissance de 15% du BPA en 2026 pour le groupe espagnol, tirée par la construction aux Etats-Unis. 'Les centres de données représentent 14% du carnet de commandes du groupe', souligne-t-il.
'Des articles de presse sur la coentreprise dédiée aux centres de données suggèrent une création de valeur de 1,2 milliard d'euros. La présentation de la stratégie pour les centres de données est attendue avant la fin de l'année', poursuit BofA.
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. figure parmi les 1ers groupes de construction espagnols. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles :
- construction d'infrastructures et de bâtiments : infrastructures de génie civil (notamment autoroutes, constructions hydrauliques et voies ferrées), bâtiments résidentiels et non résidentiels ;
- prestations de services : nettoyage, collecte et traitement des déchets. Par ailleurs, le groupe propose des prestations de maintenance d'infrastructures urbaines et industrielles, des prestations de services portuaires et logistiques ainsi que des prestations de services sociaux et d'assistance aux personnes ;
- prestations de services industriels : développement, construction, installation et maintenance de réseaux de distribution d'électricité, de gaz et d'eau, de systèmes industriels de production, de réseaux de télécommunications, de systèmes de contrôle du trafic routier, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (8,7%), Etats-Unis (57%), Australie (21,2%), Canada (3,9%), Allemagne (2,4%) et autres (6,8%).
