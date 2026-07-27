Acteos a dévoilé un chiffre d'affaires semestriel quasi-stable

Au premier semestre, l'éditeur et intégrateur de solutions logistiques a affiché une forte croissance de son pôle Software, compensant le déclin anticipé de ses activités historiques de Mobilité.

Sur les six premiers mois de l'année 2026, Acteos a enregistré un chiffre d'affaires de 3,1 millions d'euros pour ses seules activités Software, soit une progression de 16,6%. Ce segment (licences, prestations, SaaS et maintenance) représente désormais 75% des revenus du groupe. Cette dynamique valide le virage stratégique opéré par la direction, qui mise sur l'automatisation logistique et la demande croissante des entreprises pour optimiser leur supply chain (réduction des coûts, productivité, sécurisation).



A l'inverse, le pôle Mobilité a accusé un net repli, atterrissant à 1 million d'euros (-29,1%). Cette contraction était toutefois attendue : elle reflète une évolution structurelle du marché de la livraison, où l'équipement en terminaux mobiles des points relais cède progressivement sa place aux consignes automatiques. Le groupe anticipe néanmoins une atténuation de cette baisse sur la seconde moitié de l'année.



Acteos aborde la suite de l'exercice 2026 avec confiance. L'accélération des ventes SaaS auprès des clients historiques et la signature de nouveaux contrats devraient offrir à la société une meilleure visibilité. La direction reste cependant prudente face à un contexte macroéconomique incertain, susceptible de rallonger les cycles de décision des prospects.



Dans les mois à venir, l'entreprise entend poursuivre la refonte de son offre logicielle et maintenir une stricte discipline financière. L'objectif est clair : améliorer la rentabilité opérationnelle pour renouer avec les bénéfices. Une attention particulière sera également portée à la gestion de la trésorerie, Acteos devant faire face à l'évolution de son besoin en fonds de roulement et à la reprise de ses remboursements bancaires dès cet été.