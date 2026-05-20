Actia Group accroît légèrement son CA au 1er trimestre

Actia Group affiche un chiffre d'affaires de 128,3 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en croissance de 2% en comparaison annuelle, une progression des divisions Aerospace et Energy compensant la faiblesse persistante du secteur Automotive adressé par la division Mobility.

La société d'électronique embarquée a vu son CA en France (43,6% du total) augmenter de 8%, tandis que son CA à l'international a progressé de 1%, porté par les performances en Asie qui ont compensé les ralentissements en Europe (-1,6% hors France) et sur le continent américain (-4,3%).



Sur 2026, Actia vise toujours un CA en légère croissance autour de 3%, tout en bénéficiant de l'amélioration de la performance opérationnelle accomplie en 2025, et continue de piloter sa trajectoire commerciale et industrielle pour atteindre 700 MEUR de chiffre d'affaires en 2028.



Dans un contexte de tensions persistantes sur certaines composantes de la supply chain électronique, le groupe reste vigilant quant aux impacts potentiels sur les niveaux de stocks et les marges, tout en poursuivant ses actions d'optimisation et de sécurisation des approvisionnements.