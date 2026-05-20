Actia Group accroît légèrement son CA au 1er trimestre
Actia Group affiche un chiffre d'affaires de 128,3 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en croissance de 2% en comparaison annuelle, une progression des divisions Aerospace et Energy compensant la faiblesse persistante du secteur Automotive adressé par la division Mobility.
La société d'électronique embarquée a vu son CA en France (43,6% du total) augmenter de 8%, tandis que son CA à l'international a progressé de 1%, porté par les performances en Asie qui ont compensé les ralentissements en Europe (-1,6% hors France) et sur le continent américain (-4,3%).
Sur 2026, Actia vise toujours un CA en légère croissance autour de 3%, tout en bénéficiant de l'amélioration de la performance opérationnelle accomplie en 2025, et continue de piloter sa trajectoire commerciale et industrielle pour atteindre 700 MEUR de chiffre d'affaires en 2028.
Dans un contexte de tensions persistantes sur certaines composantes de la supply chain électronique, le groupe reste vigilant quant aux impacts potentiels sur les niveaux de stocks et les marges, tout en poursuivant ses actions d'optimisation et de sécurisation des approvisionnements.
ACTIA Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements électroniques destinés aux marchés des véhicules et des télécommunications. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- mobilité (74,8%) : équipements et systèmes électroniques embarqués à destination du transport routier et ferroviaire, du transport de marchandises et de personnes, des engins pour l'agriculture et la construction (calculateurs embarqués de contrôle commande zonale et de gestion d'énergie, tableaux de bord, chronotachygraphes, moniteurs, plateformes de télématique, interfaces de communication véhicule, etc.) ;
- aérospatial (12,4%) : systèmes d'électronique embarquée pour l'aéronautique et le spatial (calculateurs de vol, calculateurs de bord, convertisseurs DC-DC, mémoires de masse, harnais, bancs de tests, etc.) et équipements de télécommunications par satellite (systèmes complets de stations terriennes) ;
- services d'ingénierie (7%) : services de conseil et d'accompagnement, de conception et de prototypage, d'ingénierie logicielle, de test et de validation, etc. ;
- énergie (5,1%) : équipements pour le pilotage et la supervision des réseaux intelligents d'énergie (systèmes de téléconduite, systèmes pour le contrôle commande numérique des postes sources, des consignateurs, etc.) et des réseaux de télécommunications (baies outdoors, systèmes d'alimentation, etc.) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,7%), Europe (31,8%), Amériques (13%), Asie (9,4%) et Afrique et Océanie (3,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.