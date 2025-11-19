Actia Group s'adjuge plus de 5% après l'annonce par le groupe d'électronique embarquée d'un chiffre d'affaires de 134,1 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en croissance de 17,5% par rapport à la même période de 2024.

'La dynamique commerciale de la division mobility, ralentie depuis plusieurs trimestres par une conjoncture fragile sur le secteur automotive, a bénéficié de l'attrait des innovations et de la diversification du portefeuille de clients', explique-t-il.

Sur 9 mois, son chiffre d'affaires a progressé de 1,8% à 400,5 MEUR, en ligne avec son objectif annuel de stabiliser le chiffre d'affaires autour du niveau de 2024, dans un environnement économique toujours marqué par l'incertitude.

En parallèle, Actia Group indique 'enregistrer les premiers effets positifs des initiatives déployées depuis plusieurs mois pour adapter son outil industriel aux enjeux de compétitivité et d'évolutions technologiques'.