Actia Group s'adjuge plus de 5% après l'annonce par le groupe d'électronique embarquée d'un chiffre d'affaires de 134,1 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en croissance de 17,5% par rapport à la même période de 2024.
'La dynamique commerciale de la division mobility, ralentie depuis plusieurs trimestres par une conjoncture fragile sur le secteur automotive, a bénéficié de l'attrait des innovations et de la diversification du portefeuille de clients', explique-t-il.
Sur 9 mois, son chiffre d'affaires a progressé de 1,8% à 400,5 MEUR, en ligne avec son objectif annuel de stabiliser le chiffre d'affaires autour du niveau de 2024, dans un environnement économique toujours marqué par l'incertitude.
En parallèle, Actia Group indique 'enregistrer les premiers effets positifs des initiatives déployées depuis plusieurs mois pour adapter son outil industriel aux enjeux de compétitivité et d'évolutions technologiques'.
ACTIA Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements électroniques destinés aux marchés des véhicules et des télécommunications. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- mobilité (76,1%) : équipements et systèmes électroniques embarqués à destination du transport routier et ferroviaire, du transport de marchandises et de personnes, des engins pour l'agriculture et la construction (calculateurs embarqués de contrôle commande zonale et de gestion d'énergie, tableaux de bord, chronotachygraphes, moniteurs, plateformes de télématique, interfaces de communication véhicule, etc.) ;
- aérospatial (13,1%) : systèmes d'électronique embarquée pour l'aéronautique et le spatial (calculateurs de vol, calculateurs de bord, convertisseurs DC-DC, mémoires de masse, harnais, bancs de tests, etc.) et équipements de télécommunications par satellite (systèmes complets de stations terriennes) ;
- énergie (5,5%) : équipements pour le pilotage et la supervision des réseaux intelligents d'énergie (systèmes de téléconduite, systèmes pour le contrôle commande numérique des postes sources, des consignateurs, etc.) et des réseaux de télécommunications (baies outdoors, systèmes d'alimentation, etc.) ;
- services d'ingénierie (5,2%) : services de conseil et d'accompagnement, de conception et de prototypage, d'ingénierie logicielle, de test et de validation, etc. ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (41,5%), Europe (34,9%), Amériques (12%), Asie (8,3%), Afrique et Océanie (3,1%) et autres (0,2%).
