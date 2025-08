Actia : prévisions confirmées dans un environnement 'perturbé'

Actia Group, un fabricant français de composants électroniques pour l'aéronautique et l'énergie, a confirmé mardi son objectif de stabilisation du chiffre d'affaires annuel 2025 autour du niveau de 2024, tout en mettant en évidence un environnement économique toujours 'perturbé' à l'échelle mondiale.



Le groupe familial indique avoir réalisé au deuxième trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 140,6 millions d'euros, en très légère progression de 0,7% par rapport à la même période de 2024.



Sur l'ensemble du premier semestre, son chiffre d'affaires ressort en baisse de 4,7% à 266,4 millions d'euros, affecté par la faiblesse de la branche Mobility qui fabrique des équipements et systèmes électroniques embarqués pour le transport routier et ferroviaire, le transport de marchandises et de personnes et les engins pour l'agriculture et la construction.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap, qui affichent une recommandation 'conserver' sur le titre avec un objectif de cours de 3,8 euros, saluent néanmoins une activité 'en voie de stabilisation au global'.



'Les performances des divisions Aerospace, Energy et Engineering Services demeurent solides, alors que la division Mobility a pu stabiliser son activité, grâce à des d'achat euros, s opportunistes sur les anciennes générations de produits en poids lourds, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation RED II en cybersécurité', explique le bureau d'études.



A la Bourse de Paris, l'action Actia reculait modestement de 0,3% mardi matin dans le sillage de cette publication mitigée.