Beaucoup de groupes cotés offrent une "carotte" aux actionnaires optant pour la détention au nominatif pur. Mais cette solution n'a pas que des avantages.

Au porteur ou au nominatif pur ? Telles sont les deux principales façons de détenir des actions. On ne parle pas ici de l’enveloppe dans laquelle sont logés les titres (compte-titre, PEA) mais bien de la manière dont ils sont gérés.

Par défaut, les actions sont détenues au porteur. Cela signifie que l’actionnaire est en lien uniquement avec son intermédiaire financier et qu’il est totalement inconnu de la société dans laquelle il a investi.

Le nominatif pur instaure en revanche un lien avec l’entreprise via l’intermédiaire mandaté à cet effet. Conséquence directe, l’actionnaire est clairement identifié par l’entreprise émettrice des actions.

Des avantages administratifs, juridiques et financiers

Outre le fait qu’il peut bénéficier d’invitations personnalisées (rencontres actionnaires, événements…) et recevoir divers documents (lettres d’information, convocations…), l’actionnaire au nominatif pur a l’avantage de se voir offrir quelques « carottes » par l’entreprise.

Cela peut prendre la forme d’une majoration de dividende (+10% par exemple chez Air Liquide au bout de deux ans), mais la plupart du temps les grands groupes proposent surtout des droits de vote doubles.

Enfin, le nominatif pur permet dans la quasi-totalité des cas d’obtenir la gratuité des droits de garde et des frais réduits sur les transactions.

Des contraintes en retour

Bien entendu, le nominatif pur n’a pas que des atouts. Le premier inconvénient concerne son incompatibilité avec le PEA. Impossible en effet de cumuler PEA et nominatif pur.

Par ailleurs, sur le plan pratique, le nominatif pur impose de passer par le prestataire qu’a choisi la société. Concrètement, cela revient donc à devoir gérer un compte pour chaque société dans laquelle on est inscrit au nominatif pur. Et bien entendu, il devient alors impossible de faire jouer la concurrence sur les frais de courtage.

Pas adapté à tous les profils

Les actionnaires gérant peu de lignes et souhaitant s’engager dans la durée auprès des entreprises dans lesquelles ils investissent peuvent avoir un intérêt à basculer vers le nominatif pur, que ce soit sur le plan administratif ou financier.

En revanche, ce statut est clairement inadapté à ceux qui souhaitent investir via un PEA. Il n’est pas plus à conseiller aux investisseurs très actifs qui effectuent de fréquentes rotations dans leur portefeuille. Le nominatif pur leur ferait perdre leur liberté de choisir l’intermédiaire le mieux placé sans leur faire profiter des avantages prévus en retour (ces derniers étant conditionnés à une certaine durée de détention).

Une alternative hybride

Sachez enfin qu’il existe une solution hybride : le nominatif administré. Ce dernier offre des avantages similaires (communication, droits de vote, dividendes…) mais permet de continuer à traiter avec l’intermédiaire financier de son choix.

L’actionnaire conserve alors toute sa liberté d’action et peut même gérer ses titres via un PEA.