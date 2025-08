Dans une année 2025 marquée par les incertitudes tarifaires et géopolitiques, et avec des indices qui ont commencé l'année sur des niveaux records, les défensives avaient des arguments à faire valoir face aux cycliques. Mais force est de constater que ce pari n'aura pas été payant. Ou seulement brièvement.

C’est un des matchs que les investisseurs suivent toujours de près : les valeurs cycliques contre les valeurs défensives.

Après le jour de la libération, le 2 avril (l’imposition des droits de douane réciproques par Donald Trump), les indices ont corrigé pendant quelques semaines. Une courte séquence qui a permis à la partie défensive de la cote de surperformer.

Mais depuis, les indices ont retrouvé le chemin de la hausse, particulièrement aux Etats-Unis, et les valeurs cycliques ont repris le leadership. Au niveau mondial les valeurs cycliques sont au plus haut historique, en relatif aux valeurs défensives.

Sources : Bank of America, Bloomberg

Si on suit la classification MSCI, les cycliques sont composés de huit secteurs (consommation discrétionnaire, finance, industrie, technologie, immobilier, services de communication, ressources de base) et les défensives de quatre secteurs (consommation courante, énergie, santé et services aux collectivités).

Ce qui explique la surperformance de la partie cyclique, c’est essentiellement deux secteurs : les financières et la tech.

Les valeurs financières sont portées par une solide dynamique bénéficiaire, dans un environnement de taux plus élevé. En Europe, cette dynamique permet aussi un re-rating (une amélioration des multiples de valorisation). Ainsi, le Stoxx 600 Banks affiche une performance de 39% en 2025.

Les valeurs de la tech, quant à elles, sont toujours emmenées par les 7 Magnifiques, qui elles-mêmes bénéficient du trend de l’IA. Nvidia gagne 33% cette année, Microsoft 27% et Meta 33%.

Du côté des valeurs défensives, deux secteurs pèsent sur les performances : l’énergie et la santé.

La baisse des prix de l’énergie pénalise les valeurs du secteur. Au-delà du contexte macro, et donc des inquiétudes sur la demande, ce sont aussi les hausses de production de l’OPEP qui maintiennent les prix à des niveaux faibles.

Du côté de la santé, le secteur est sous pression de Donald Trump, qui pousse pour baisser les prix des médicaments aux Etats-Unis, premier marché des laboratoires pharmaceutiques.

Les cycliques ont donc largement surperformé les défensives cette année, mais cette tendance pourrait peut-être s’inverser. Lundi, Morgan Stanley, Deutsche Bank et Evercore ont indiqué s’attendre à une correction du S&P 500 à court terme. Des mouvements de repli de l’ordre de 10 à 15%, plus favorables à une surperformance de la partie la plus défensive de la cote.