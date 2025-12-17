Nouvelle année de contre-performance criante pour l'éditeur de logiciels canadien.

Les augures étaient funestes. En début d'été 2023, Zonebourse décrivait sans prendre de gants la faiblesse du modèle d'Enghouse, l'échec consommé de ses stratégies de croissance tant externe qu'organique, ainsi que le médiocre alignement des intérêts entre les dirigeants du groupe et ses actionnaires minoritaires.

Resté orienté à la baisse, le cours du titre, qui efface encore un tiers de sa valeur depuis, reflète bien cette impasse structurelle. Cette dernière n'a pas trouvé d'issue en 2025, comme en attestent les résultats annuels publiés avant-hier, qui indiquent une érosion toujours préoccupante du chiffre d'affaires et du profit.

Malgré 334 millions de dollars canadiens investis en acquisitions depuis 2019, et en conséquence une augmentation du chiffre d'affaires sur la période, de 386 à 499 millions de dollars, le résultat d'exploitation fait du surplace et le profit cash - ou cash flow libre - ne progresse que de 24 millions de dollars sur la période.

La création de valeur est donc très faible, et les modestes gains obtenus via les opérations de croissance externe totalement vampirisés par la décroissance organique des activités d'Enghouse. À ceci s'ajoute le risque de disruption majeur causé par l'essor de l'intelligence artificielle.

Enghouse a certes triplé sa distribution de dividendes sur la période 2019-2025. C'est peut-être le seul intérêt que certains investisseurs pourraient trouver à ce cube de glace qui fond sans interruption, quoique que le rendement sur dividende manque encore d’allure.

Le groupe a aussi très timidement accéléré ses rachats d'actions ces derniers mois, cependant la principale finalité de ces rachats semble être de pouvoir absorber les titres que vendent les dirigeants dès qu'ils touchent leurs stock-options. Il y a ici un sujet susceptible de faire grincer des dents.

Le marché a enfin pris acte de ces problèmes. Pour la première fois depuis 2012, la valorisation d'Enghouse est retombée à un multiple à un chiffre de son profit d'exploitation avant amortissements, ou EBITDA.