Adecco acquiert Advantis Medical Staffing pour se renforcer dans la santé aux USA
Adecco a annoncé mardi le rachat d'Advantis Medical Staffing, un groupe américain spécialisé dans le recrutement des professionnels de santé, une opération destinée à lui permettre de se renforcer sur l'un des segments les plus dynamiques du marché du travail à l'heure actuelle aux Etats-Unis.
Basée à Dallas (Texas), Advantis Medical Staffing aide les hôpitaux et cliniques à trouver du personnel de santé, essentiellement des infirmiers appelés à travailler temporairement dans différents établissements à travers les Etats-Unis ou certains techniciens recherchés dans des domaines comme la radiologie ou la physiothérapie.
Présente dans 50 Etats américains, la société dit avoir développé une technologie basée sur l'IA qui lui permet d'accélérer et d'optimiser ses processus de recrutement, tout en offrant un service personnalisé aux établissements clients.
"Il s'agit d'une étape essentielle en vue de faire progresser notre stratégie dans le domaine de la santé et de renforcer notre position sur l'un des secteurs les plus vastes et les importants du marché du travail", a souligné Geno Cutolo, le président d'Adecco Amérique du Nord.
Avec 21 000 emplois créés aux Etats-Unis en décembre, dont 16 000 rien que dans les hôpitaux, le secteur de la santé est actuellement le deuxième plus fort contributeur en termes de créations de postes outre-Atlantique, derrière celui de la restauration et des débits de boisson (+50 000 nouveaux jobs en décembre).
Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.
L'action Adecco cédait 1,8% mardi en fin d'après-midi à la Bourse de Zurich.
Adecco Group AG, anciennement Adecco S.A., fournit des services de ressources humaines (RH). Les services de la société comprennent le recrutement temporaire, le placement permanent, l'externalisation et la transition de carrière. Elle opère par le biais de deux secteurs d'activité : Staffing et Solutions. La ligne d'activité Staffing comprend le General Staffing, qui inclut le bureau et l'industrie, et le Professional Staffing, qui inclut les technologies de l'information, l'ingénierie et la technique, la finance et le juridique, ainsi que le médical et le scientifique. La ligne d'activité Solutions comprend l'externalisation des processus d'entreprise, qui comprend les programmes de services gérés, l'externalisation des processus de recrutement et le système de gestion des fournisseurs, ainsi que la transition de carrière et le développement des talents, qui comprend l'outplacement, le développement de carrière, les solutions de gestion du changement, la formation et le conseil. Ses segments comprennent la France, l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Irlande, l'Allemagne et l'Autriche, le Japon, l'Italie, le Benelux, les pays nordiques, la péninsule ibérique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les marchés émergents et Lee Hecht Harrison.
