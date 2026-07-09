Adecco dans le vert, Deutsche Bank passe à l'achat

Adecco gagne 1,6% vers 16,5 CHF lors des premiers échanges à Zurich, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui passe de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours maintenu à 22 CHF, dans une note consacrée aux valeurs européennes des services en ressources humaines.

"La confiance sur les marchés mondiaux du recrutement reste fragile, les Etats-Unis constituant la source la plus claire de croissance", souligne la banque allemande, qui réitère par ailleurs sa recommandation "achat" sur PageGroup malgré un objectif de cours abaissé de 260 à 210 pence.



"L'incertitude au Moyen-Orient a ajouté une raison supplémentaire pour que les entreprises retardent leurs embauches et, bien que l'impact ait été moins sévère que prévu, nous pensons que la perspective d'une reprise généralisée du marché du travail reste limitée", prévient-elle.