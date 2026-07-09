Adecco dans le vert, Deutsche Bank passe à l'achat
Adecco gagne 1,6% vers 16,5 CHF lors des premiers échanges à Zurich, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui passe de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours maintenu à 22 CHF, dans une note consacrée aux valeurs européennes des services en ressources humaines.
"La confiance sur les marchés mondiaux du recrutement reste fragile, les Etats-Unis constituant la source la plus claire de croissance", souligne la banque allemande, qui réitère par ailleurs sa recommandation "achat" sur PageGroup malgré un objectif de cours abaissé de 260 à 210 pence.
"L'incertitude au Moyen-Orient a ajouté une raison supplémentaire pour que les entreprises retardent leurs embauches et, bien que l'impact ait été moins sévère que prévu, nous pensons que la perspective d'une reprise généralisée du marché du travail reste limitée", prévient-elle.
Adecco Group AG, anciennement Adecco S.A., fournit des services de ressources humaines (RH). Les services de la société comprennent le travail temporaire, le placement en CDI, l’externalisation et l’accompagnement de transition professionnelle. Elle opère à travers deux divisions : Staffing et Solutions. La division Staffing comprend le secteur du recrutement général, qui englobe les secteurs administratif et industriel, ainsi que le secteur du recrutement spécialisé, qui couvre les domaines des technologies de l’information, de l’ingénierie et des métiers techniques, de la finance et du droit, ainsi que de la médecine et des sciences. Le secteur d’activité Solutions comprend l’externalisation des processus métier, qui englobe les programmes de services gérés, l’externalisation du processus de recrutement et le système de gestion des fournisseurs, ainsi que la transition de carrière et le développement des talents, qui englobe l’outplacement, le développement de carrière, les solutions de gestion du changement, la formation et le conseil. Ses segments comprennent la France, l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l’Irlande, l’Allemagne et l’Autriche, le Japon, l’Italie, le Benelux, les pays nordiques, la péninsule ibérique, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les marchés émergents et Lee Hecht Harrison.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.