Adecco dépasse les attentes au 3ème trimestre, pas de ralentissement en vue

Avec des gains de plus de 9%, Adecco signe jeudi la plus forte hausse de l'indice STOXX Europe 600 après avoir présenté des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et prédit une poursuite de sa croissance jusqu'à la fin de l'année.



Le numéro un mondial du travail temporaire a publié ce matin un bénéfice net en baisse de 10% à 89 millions d'euros au titre du troisième trimestre, mais son résultat opérationnel (Ebita) - hors éléments exceptionnels - a augmenté de 5% à 195 millions d'euros, bien au-dessus du consensus qui visait 176 millions d'euros.



Le cash flow opérationnel ressort à 200 millions d'euros, à comparer avec 121 millions d'euros au troisième trimestre de l'exercice 2024.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 5,78 milliards d'euros, en hausse de 1%, là encore supérieur au consensus de 5,76 milliards d'euros.



Sa croissance organique, exprimée en données ajustées du nombre de jours d'activité, atteint 3,4%, dépassant encore une fois la prévision moyenne du marché, qui anticipait 3%.



Dans son communiqué, Adecco indique tabler pour le quatrième trimestre sur une croissance de son chiffre d'affaires identique à celle du trimestre écoulé.



'Ce sont de bons résultats dans l'ensemble, marqués par des gains de parts de marché, une excellente amélioration au niveau de la productivité et un solide flux de trésorerie', commentent les analystes de RBC.



'Si le titre Adecco a généré la meilleure performance de son secteur cette année, il se traite encore sur la base d'un multiple Valeur d'entreprise/chiffre d'affaires de 0,27x à horizon 2026, soit dans le bas de sa fourchette historique', fait valoir le broker canadien.



A la Bourse de Zurich, l'action grimpait de 9,5% jeudi en milieu de matinée, enregistrant la plus forte progression de l'indice des moyennes capitalisations suisses SMI MID, lui-même en hausse de 0,1%.



A noter que Valentina Ficaio a été choisie pour remplacer à compter du mois de janvier prochain Coram Williams à la direction financière du groupe. Avant son arrivée chez Adecco en 2019, elle avait notamment occupé les fonctions de directrice financière au sein de la compagnie aérienne espagnole Iberia, propriété du groupe IAG.

