Avec des gains de plus de 9%, Adecco signe jeudi la plus forte hausse de l'indice STOXX Europe 600 après avoir présenté des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et prédit une poursuite de sa croissance jusqu'à la fin de l'année.
Le numéro un mondial du travail temporaire a publié ce matin un bénéfice net en baisse de 10% à 89 millions d'euros au titre du troisième trimestre, mais son résultat opérationnel (Ebita) - hors éléments exceptionnels - a augmenté de 5% à 195 millions d'euros, bien au-dessus du consensus qui visait 176 millions d'euros.
Le cash flow opérationnel ressort à 200 millions d'euros, à comparer avec 121 millions d'euros au troisième trimestre de l'exercice 2024.
Son chiffre d'affaires s'est établi à 5,78 milliards d'euros, en hausse de 1%, là encore supérieur au consensus de 5,76 milliards d'euros.
Sa croissance organique, exprimée en données ajustées du nombre de jours d'activité, atteint 3,4%, dépassant encore une fois la prévision moyenne du marché, qui anticipait 3%.
Dans son communiqué, Adecco indique tabler pour le quatrième trimestre sur une croissance de son chiffre d'affaires identique à celle du trimestre écoulé.
'Ce sont de bons résultats dans l'ensemble, marqués par des gains de parts de marché, une excellente amélioration au niveau de la productivité et un solide flux de trésorerie', commentent les analystes de RBC.
'Si le titre Adecco a généré la meilleure performance de son secteur cette année, il se traite encore sur la base d'un multiple Valeur d'entreprise/chiffre d'affaires de 0,27x à horizon 2026, soit dans le bas de sa fourchette historique', fait valoir le broker canadien.
A la Bourse de Zurich, l'action grimpait de 9,5% jeudi en milieu de matinée, enregistrant la plus forte progression de l'indice des moyennes capitalisations suisses SMI MID, lui-même en hausse de 0,1%.
A noter que Valentina Ficaio a été choisie pour remplacer à compter du mois de janvier prochain Coram Williams à la direction financière du groupe. Avant son arrivée chez Adecco en 2019, elle avait notamment occupé les fonctions de directrice financière au sein de la compagnie aérienne espagnole Iberia, propriété du groupe IAG.
Actuellement, Coram Williams occupe le poste de directeur financier chez Adecco Group AG et de directeur financier et administrateur chez Pearson Education, Inc. Il est également membre du conseil d'administration de 6 autres sociétés.
Dans sa carrière antérieure, il a été directeur financier et directeur exécutif de Pearson Plc, président de Pearson Italia SpA et directeur financier de The Penguin Group Ltd. (toutes deux filiales de Pearson Plc) et directeur financier et directeur chez Penguin Random House LLC.
M. Williams est titulaire d'un MBA de la London Business School et d'un diplôme de premier cycle de l'université d'Oxford.
Adecco Group AG, anciennement Adecco S.A., fournit des services de ressources humaines (RH). Les services de la société comprennent le recrutement temporaire, le placement permanent, l'externalisation et la transition de carrière. Elle opère par le biais de deux secteurs d'activité : Staffing et Solutions. La ligne d'activité Staffing comprend le General Staffing, qui inclut le bureau et l'industrie, et le Professional Staffing, qui inclut les technologies de l'information, l'ingénierie et la technique, la finance et le juridique, ainsi que le médical et le scientifique. La ligne d'activité Solutions comprend l'externalisation des processus d'entreprise, qui comprend les programmes de services gérés, l'externalisation des processus de recrutement et le système de gestion des fournisseurs, ainsi que la transition de carrière et le développement des talents, qui comprend l'outplacement, le développement de carrière, les solutions de gestion du changement, la formation et le conseil. Ses segments comprennent la France, l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Irlande, l'Allemagne et l'Autriche, le Japon, l'Italie, le Benelux, les pays nordiques, la péninsule ibérique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les marchés émergents et Lee Hecht Harrison.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.