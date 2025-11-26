Adecco dévisse de près de 10% à Zurich, alors que le groupe de ressources humaines a confirmé viser un maintien de sa marge d'EBITA de 3 à 6% sur le cycle, et un ratio dette nette sur EBITDA égal ou inférieur à 1,5 fois d'ici fin 2027.
"Nous sommes fortement positionné pour renforcer nos positions de leader du marché, avec Adecco, Akkodis et LHH, et poursuivre notre voie de création de valeur à l'ère intelligente", affirme son CEO Denis Machuel à l'occasion d'une présentation stratégique.
"Pour accélérer le changement, nous allons encore étendre notre plateforme numérique, devenir des pionniers de l'IA générative et agente, et façonner l'avenir des main-d'oeuvres hybrides humaines et numériques avec notre coentreprise r.Potential", affirme-t-il.
Dans son activité Adecco proprement-dite, le groupe helvétique précise qu'il a l'intention de faire monter en puissance l'IA agentique de façon à ce qu'elle représente plus de la moitié des revenus d'ici la fin d'année 2026.
Adecco Group AG, anciennement Adecco S.A., fournit des services de ressources humaines (RH). Les services de la société comprennent le recrutement temporaire, le placement permanent, l'externalisation et la transition de carrière. Elle opère par le biais de deux secteurs d'activité : Staffing et Solutions. La ligne d'activité Staffing comprend le General Staffing, qui inclut le bureau et l'industrie, et le Professional Staffing, qui inclut les technologies de l'information, l'ingénierie et la technique, la finance et le juridique, ainsi que le médical et le scientifique. La ligne d'activité Solutions comprend l'externalisation des processus d'entreprise, qui comprend les programmes de services gérés, l'externalisation des processus de recrutement et le système de gestion des fournisseurs, ainsi que la transition de carrière et le développement des talents, qui comprend l'outplacement, le développement de carrière, les solutions de gestion du changement, la formation et le conseil. Ses segments comprennent la France, l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Irlande, l'Allemagne et l'Autriche, le Japon, l'Italie, le Benelux, les pays nordiques, la péninsule ibérique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les marchés émergents et Lee Hecht Harrison.
