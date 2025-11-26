Adecco dévisse de près de 10% à Zurich, alors que le groupe de ressources humaines a confirmé viser un maintien de sa marge d'EBITA de 3 à 6% sur le cycle, et un ratio dette nette sur EBITDA égal ou inférieur à 1,5 fois d'ici fin 2027.

"Nous sommes fortement positionné pour renforcer nos positions de leader du marché, avec Adecco, Akkodis et LHH, et poursuivre notre voie de création de valeur à l'ère intelligente", affirme son CEO Denis Machuel à l'occasion d'une présentation stratégique.

"Pour accélérer le changement, nous allons encore étendre notre plateforme numérique, devenir des pionniers de l'IA générative et agente, et façonner l'avenir des main-d'oeuvres hybrides humaines et numériques avec notre coentreprise r.Potential", affirme-t-il.

Dans son activité Adecco proprement-dite, le groupe helvétique précise qu'il a l'intention de faire monter en puissance l'IA agentique de façon à ce qu'elle représente plus de la moitié des revenus d'ici la fin d'année 2026.