Panmure Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours à 12 mois de 30,20 francs suisses sur Adecco, revenant sur les résultats trimestriels dévoilés la semaine dernière par le groupe de services en ressources humaines.

Suite à cette publication, le broker réduit son estimation de BPA 2025 de -6,8% à 1,45 euro, tandis que pour 2026, il l'abaisse de -9,4% à 2,43 euros, reflétant une marge d'exploitation (EBIT) plus faible que prévu.

Sur la base de ses estimations 2025 et 2026, Panmure Liberum valorise Adecco sur des ratios VE/EBITDA de 10,8 et 8,3 fois respectivement, contre un niveau médian de négociation de neuf fois sur les 11 dernières années, hors effets exceptionnels.