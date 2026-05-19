Adecco recule, UBS écarte une reprise prochaine des résultats
Adecco accuse ce mardi la plus forte baisse de l'indice SMIM des moyennes capitalisations suisses, après la dégradation de la recommandation d'UBS sur le réseau d'agences d'emploi, que la banque justifie entre autres par la perspective d'un redressement plus lent que prévu de ses résultats.
UBS a annoncé ce matin avoir abaissé sa recommandation sur la valeur de "neutre" à "vendre" et réduit son objectif de cours à 13 francs, contre 21 francs auparavant.
Dans sa note, l'établissement financier rappelle qu'il avait relevé son conseil sur le titre en mars dernier dans l'expectative d'une stabilisation des performances opérationnelles du spécialiste du travail temporaire, de nature à soutenir le cours de Bourse suite à son récent mouvement de dévalorisation.
La reprise des profits s'annonce difficile
"Cela n'a pas été le cas, reconnaît UBS, et le titre perd maintenant 35% depuis le début de l'année pour se traiter à des plus bas en termes de multiples de valorisation".
Invoquant des inquiétudes à la fois cycliques et structurelles, dues à l'émergence du recours à l'IA, la banque helvétique dit ne plus miser sur une amélioration significative de la trajectoire de résultats du groupe sur la période 2025/2028, ce qui la conduit à réduire de 5 à 15% ses prévisions, qui ressortent désormais en dessous du consensus pour ce qui concerne le prochain exercice.
Le titre Adecco cédait 0,8% à 15,3 francs suisses mardi vers 11h00, lanterne rouge d'un indice SMIM en hausse de quasiment 1% au même moment.
Adecco Group AG, anciennement Adecco S.A., fournit des services de ressources humaines (RH). Les services de la société comprennent le travail temporaire, le placement en CDI, l’externalisation et l’accompagnement de transition professionnelle. Elle opère à travers deux divisions : Staffing et Solutions. La division Staffing comprend le secteur du recrutement général, qui englobe les secteurs administratif et industriel, ainsi que le secteur du recrutement spécialisé, qui couvre les domaines des technologies de l’information, de l’ingénierie et des métiers techniques, de la finance et du droit, ainsi que de la médecine et des sciences. Le secteur d’activité Solutions comprend l’externalisation des processus métier, qui englobe les programmes de services gérés, l’externalisation du processus de recrutement et le système de gestion des fournisseurs, ainsi que la transition de carrière et le développement des talents, qui englobe l’outplacement, le développement de carrière, les solutions de gestion du changement, la formation et le conseil. Ses segments comprennent la France, l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l’Irlande, l’Allemagne et l’Autriche, le Japon, l’Italie, le Benelux, les pays nordiques, la péninsule ibérique, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les marchés émergents et Lee Hecht Harrison.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.