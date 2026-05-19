Adecco recule, UBS écarte une reprise prochaine des résultats

Adecco accuse ce mardi la plus forte baisse de l'indice SMIM des moyennes capitalisations suisses, après la dégradation de la recommandation d'UBS sur le réseau d'agences d'emploi, que la banque justifie entre autres par la perspective d'un redressement plus lent que prévu de ses résultats.

UBS a annoncé ce matin avoir abaissé sa recommandation sur la valeur de "neutre" à "vendre" et réduit son objectif de cours à 13 francs, contre 21 francs auparavant.



Dans sa note, l'établissement financier rappelle qu'il avait relevé son conseil sur le titre en mars dernier dans l'expectative d'une stabilisation des performances opérationnelles du spécialiste du travail temporaire, de nature à soutenir le cours de Bourse suite à son récent mouvement de dévalorisation.



La reprise des profits s'annonce difficile



"Cela n'a pas été le cas, reconnaît UBS, et le titre perd maintenant 35% depuis le début de l'année pour se traiter à des plus bas en termes de multiples de valorisation".



Invoquant des inquiétudes à la fois cycliques et structurelles, dues à l'émergence du recours à l'IA, la banque helvétique dit ne plus miser sur une amélioration significative de la trajectoire de résultats du groupe sur la période 2025/2028, ce qui la conduit à réduire de 5 à 15% ses prévisions, qui ressortent désormais en dessous du consensus pour ce qui concerne le prochain exercice.



Le titre Adecco cédait 0,8% à 15,3 francs suisses mardi vers 11h00, lanterne rouge d'un indice SMIM en hausse de quasiment 1% au même moment.