Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 22 octobre, directement et par l'intermédiaire de Platinum Compass B 2018 RSC Limited qu'il contrôle, les seuils de 10% des droits de vote et 5% du capital et des droits de vote de Getlink.

Le déclarant a précisé détenir ainsi 808 899 actions Getlink, soit 0,15% du capital et 0,10% des droits de vote de la maison mère d'Eurotunnel, au résultat d'une cession de 39 106 453 actions Getlink hors marché au profit d'Eiffage.