Adidas a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025

adidas a annoncé aujourd'hui ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre 2025.



Le groupe enregistre une croissance de 12 % pour la marque Adidas, avec un chiffre d'affaires total de 6,63 milliards d'euros. Ce chiffre est le plus élevé sur un trimestre.



Le groupe enregistre une croissance généralisée à deux chiffres sur tous les marchés, divisions de produits, catégories et canaux.



La marge brute s'est améliorée de 0,5 point pour atteindre 51,8 % au cours du trimestre (2024 : 51,3 %). Le résultat d'exploitation s'est fortement amélioré à 736 millions d'euros (2024 : 598 millions d'euros). La marge d'exploitation du troisième trimestre a atteint 11,1 % (2024 : 9,3 %).



adidas a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025. La société continue de s'attendre à une croissance à deux chiffres des revenus pour la marque adidas. Si l'on tient compte des ventes de Yeezy le chiffre d'affaires devrait désormais augmenter d'environ 9 % (contre une augmentation à un chiffre).



Le bénéfice d'exploitation devrait désormais augmenter pour atteindre un niveau d'environ 2,0 milliards d'euros (contre un niveau compris entre 1,7 milliard d'euros et 1,8 milliard d'euros).



Suite à cette publication, le titre débute la séance en repli de près de -2%.

