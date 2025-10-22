adidas a annoncé aujourd'hui ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre 2025.
Le groupe enregistre une croissance de 12 % pour la marque Adidas, avec un chiffre d'affaires total de 6,63 milliards d'euros. Ce chiffre est le plus élevé sur un trimestre.
Le groupe enregistre une croissance généralisée à deux chiffres sur tous les marchés, divisions de produits, catégories et canaux.
La marge brute s'est améliorée de 0,5 point pour atteindre 51,8 % au cours du trimestre (2024 : 51,3 %). Le résultat d'exploitation s'est fortement amélioré à 736 millions d'euros (2024 : 598 millions d'euros). La marge d'exploitation du troisième trimestre a atteint 11,1 % (2024 : 9,3 %).
adidas a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025. La société continue de s'attendre à une croissance à deux chiffres des revenus pour la marque adidas. Si l'on tient compte des ventes de Yeezy le chiffre d'affaires devrait désormais augmenter d'environ 9 % (contre une augmentation à un chiffre).
Le bénéfice d'exploitation devrait désormais augmenter pour atteindre un niveau d'environ 2,0 milliards d'euros (contre un niveau compris entre 1,7 milliard d'euros et 1,8 milliard d'euros).
Suite à cette publication, le titre débute la séance en repli de près de -2%.
adidas AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques adidas, TaylorMade et Reebok. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (59%) ;
- vêtements (34,7%) ;
- équipements de sport (6,3%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, crosses en fer, etc. ; n° 1 mondial ; TaylorMade et Maxfli), sacs, ballons, etc.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 933 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32%), Amérique du Nord (21,7%), Chine (14,7%), Amérique latine (11,7%), Japon et Corée du Sud (5,9%) et autres (14%).
