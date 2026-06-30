Adidas : Deutsche Bank s'attend à un 2ème trimestre boosté par le Mondial
Deutsche Bank a annoncé mardi avoir relevé de 200 à 210 euros son objectif de cours sur le titre adidas, estimant que la marque aux trois bandes devrait signer un solide deuxième trimestre, portée par une attractivité retrouvée et l'effet turbo lié à la Coupe du monde.
Dans un secteur des articles de sport qui fait globalement grise mine, le géant allemand semble courir sur un autre rythme, souligne la banque allemande, qui réaffirme en conséquence sa recommandation d'achat.
"A travers notre domaine de couverture, adidas reste l'un des cas d'investissement les plus convaincants", soulignent les analystes de l'établissement germanique, qui évoquent une tactique de jeu en deux temps.
Une stratégie qui s'étend sur deux mi-temps
Sur le premier semestre, DB dit anticiper un pic de croissance au niveau des ventes à taux de change constants, dopé par le Mondial, avant un ralentissement prévu de la croissance dans le courant du second semestre, mais qui sera compensé par des moteurs plus solides au niveau de la marge et une gestion continue des coûts opérationnels.
Conséquence, Deutsche Bank indique relever ses prévisions de résultat opérationnel (Ebit) d'environ 4% pour l'exercice, visant 2 550 millions d'euros, puis 3 008 millions d'euros (+3%) à horizon 2027.
Le tacle des tarifs douaniers US presque effacé
Son objectif de bénéfice par action (BPA) attendu pour 2026 est quant à lui rehaussé à 9,8 euros, venant frôler la barre symbolique des 10 euros par action, le niveau que les analystes visaient avant que les tarifs douaniers américains ne viennent jouer les trouble-fête. Pour 2027, le courtier table sur un BPA de 12,2 euros.
S'il se traitait sur sa cible de 210 euros, le titre se paierait encore 21 fois ses bénéfices attendus pour 2026, un niveau que Deutsche Bank juge amplement mérité au vu de la surperformance affichée par le groupe dans un contexte sectoriel difficile.
Les analystes de Jefferies, eux aussi à l'achat sur le titre, indiquent de leur côté avoir rehaussé leur objectif de cours de 190 à 205 euros, jugeant les prévisions établies par le marché pour le deuxième trimestre un peu trop prudentes.
adidas AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques adidas, TaylorMade et Reebok. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (57,4%) ;
- vêtements (35,3%) ;
- équipements de sport (7,3%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, crosses en fer, etc. ; n° 1 mondial ; TaylorMade et Maxfli), sacs, ballons, etc.
A fin 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 2 022 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,9%), Amérique du Nord (20,5%), Chine (14,6%), Amérique latine (11,8%), Japon et Corée du Sud (5,9%) et autres (14,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.