La collection, baptisée adidas Pro Work, est composée de neuf modèles, dont deux destinés aux femmes, pour divers secteurs dont la logistique, l'industrie manufacturière et les transports.

Les chaussures - qui bénéficient de la certification professionnelle ESD - ne contiennent pas de métal, ce qui les rend adaptées aux environnements sensibles. Elles bénéficient aussi d'une semelle intérieure anti-perforation, d'un embout en fibre de verre et d'une semelle intermédiaire amortissante, contribuant à réduire la fatigue.

Certains modèles sont par ailleurs équipés d'un système d'équilibrage de la pression qui amortit le milieu du pied et soulage la pression lors d'une position à genoux ou accroupie prolongée.

La collection sera disponible à partir du mois d'août auprès de détaillants et de distributeurs sélectionnés sur les marchés européens, à des prix allant de 100 à 150 euros.

GLO est l'entité de Bunzl dédiée aux équipements de protection individuelle et au matériel de sécurité.

A 14h20, le titre adidas cédait 1,2%, contre un gain de 0,2% pour l'indice DAX. L'indice STOXX du secteur européen des produits de consommation reculait de 1,1% au même instant.