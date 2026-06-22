Adidas fait son entrée sur le marché des chaussures de sécurité
adidas a indiqué lundi faire son entrée sur le marché des équipements de protection individuelle en annonçant la commercialisation d'une nouvelle gamme de chaussures de sécurité conçue avec GLO Brands, une filiale du groupe britannique de produits d'hygiène professionnelle Bunzl.
La collection, baptisée adidas Pro Work, est composée de neuf modèles, dont deux destinés aux femmes, pour divers secteurs dont la logistique, l'industrie manufacturière et les transports.
Les chaussures - qui bénéficient de la certification professionnelle ESD - ne contiennent pas de métal, ce qui les rend adaptées aux environnements sensibles. Elles bénéficient aussi d'une semelle intérieure anti-perforation, d'un embout en fibre de verre et d'une semelle intermédiaire amortissante, contribuant à réduire la fatigue.
Certains modèles sont par ailleurs équipés d'un système d'équilibrage de la pression qui amortit le milieu du pied et soulage la pression lors d'une position à genoux ou accroupie prolongée.
La collection sera disponible à partir du mois d'août auprès de détaillants et de distributeurs sélectionnés sur les marchés européens, à des prix allant de 100 à 150 euros.
GLO est l'entité de Bunzl dédiée aux équipements de protection individuelle et au matériel de sécurité.
A 14h20, le titre adidas cédait 1,2%, contre un gain de 0,2% pour l'indice DAX. L'indice STOXX du secteur européen des produits de consommation reculait de 1,1% au même instant.
adidas AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques adidas, TaylorMade et Reebok. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (57,4%) ;
- vêtements (35,3%) ;
- équipements de sport (7,3%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, crosses en fer, etc. ; n° 1 mondial ; TaylorMade et Maxfli), sacs, ballons, etc.
A fin 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 2 022 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,9%), Amérique du Nord (20,5%), Chine (14,6%), Amérique latine (11,8%), Japon et Corée du Sud (5,9%) et autres (14,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.