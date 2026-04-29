Il y a des records qui tombent, et d'autres qui déplacent la frontière commerciale d'un marché. Le marathon de Londres 2026 appartient à la seconde catégorie. En moins de deux heures, Sabastian Sawe n'a pas seulement avalé les 42,195 kilomètres les plus symboliques du sport d'endurance. Il a offert à Adidas ce que toute marque de performance recherche avec obstination : une preuve visible, mondiale, brutale, difficilement contestable. L'Éthiopien Yomif Kejelcha, lui aussi sous les deux heures, et Tigist Assefa, record du monde féminin en 2h15'41'', ont prolongé le récit. Tous portaient la même arme commerciale : l'Adizero Adios Pro Evo 3.

Dans une industrie où l'innovation se raconte souvent à coups de mousse, de carbone et de promesses d'économie de course, Adidas vient de produire une démonstration rare. Le produit, l'athlète, le chrono et l'image boursière se sont alignés. Le titre a progressé de plus de 2% après la course, avant de réagir encore positivement (+7%) à la publication trimestrielle de ce matin, signant la meilleure performance du jour de l'Euro Stoxx 50. Cette séquence sportive et financière ne suffit évidemment pas à faire une thèse d’investissement. Mais elle cristallise un moment : Adidas n'est plus seulement en redressement, il recommence à imposer son tempo.

Un record mondial comme accélérateur de marque

Le marathon de Londres a donné à Adidas une publicité impossible à acheter. Sawe a terminé en 1h59’30’’, Kejelcha en 1h59’41’’, tandis que Jacob Kiplimo, troisième en 2h00’28’’, a lui aussi couru plus vite que l’ancien record mondial. Le seuil des deux heures, longtemps considéré comme une limite quasi métaphysique, a été franchi dans une course officielle. Cela change la portée de l’événement. Les précédentes tentatives de Nike, notamment Breaking2 en 2017 ou la performance non homologuée d’Eliud Kipchoge en 2019, avaient déjà repoussé l’imaginaire collectif. Mais Londres 2026 donne à Adidas un avantage narratif considérable : le premier marathon officiel sous les deux heures porte les trois bandes.

Le produit est central dans cette histoire. L’Adizero Adios Pro Evo 3 pèse 97 grammes, soit 30% de moins que sa devancière. Adidas revendique un gain d’économie de course de 1,6%, un chiffre qui peut sembler étroit pour le grand public mais qui devient considérable au niveau élite. Le modèle utilise une architecture carbone en forme de cerclage, laissant le pied reposer sur 4 centimètres de mousse ultra-absorbante et rebondissante. Le dessus du pied s’inspire des voiles de kitesurf, logique jusqu’au-boutiste d’allègement où chaque gramme économisé devient un argument de performance.

Le prix, 500 USD, est élevé. La durabilité est limitée. La stabilité peut poser problème pour les amateurs. Mais le produit n’a pas vocation à être une chaussure consensuelle. C’est un halo product, une vitrine technologique, l’équivalent sportif d’un concept-car homologué pour la compétition. Son intérêt dépasse largement les volumes directs qu’il pourra générer. Il crédibilise toute la franchise Adizero, tire l’image performance vers le haut et donne aux modèles plus accessibles une légitimité nouvelle. La gamme running route d’Adidas s’étend de 140 EUR à 500 EUR, ce qui permet à la marque d’entretenir un pont entre le rêve professionnel et l’achat amateur. Le modèle Adizero EVO SL à 150 EUR a déjà été l’un des plus vendus dans le monde en 2025, porté par une stratégie marketing massive autour des influenceurs. Le record de Londres donne désormais à cette mécanique un socle sportif plus puissant.

Source : AFP

Running : la revanche d'un territoire stratégique

Adidas n'arrive pas par hasard sur ce terrain. Les modèles précédents de la famille Adizero étaient déjà performants. Ils chaussaient la moitié des vainqueurs des World Marathon Majors en 2024 et avaient accompagné Tamirat Tola vers le record olympique à Paris, en 2h06'26''. En 2025, 7 champions du monde sur 12 en marathon portaient des chaussures Adidas. La marque avait donc reconstruit une crédibilité avant que Londres ne lui offre un symbole planétaire.

Le timing est excellent. La course à pied s’impose comme un marché profond, mondial, très fragmenté mais en expansion. En France, plus de 15 millions de personnes pratiquent le running, tandis que 26% des non-pratiquants déclarent vouloir s’y mettre. La chaussure reste le principal objet de désir : 58,2% des pratiquants running disent vouloir acheter une paire dans les six prochains mois. Plus la pratique s’intensifie, plus le consommateur devient exigeant. Parmi les coureurs qui parcourent plus de 20 kilomètres par semaine, 58,1% achètent régulièrement leurs équipements dans des magasins de sport spécialisés, contre 33,6% chez ceux qui courent moins de 10 kilomètres. Cette montée en expertise bénéficie aux marques capables de prouver leur technicité.

C'est précisément là que le record de Londres devient stratégique. Adidas a longtemps été identifié comme une marque de football, de culture sportive et de lifestyle. Le running lui permet de rééquilibrer son image autour de la performance pure. La bataille n’est pas gagnée : chez les coureurs les plus engagés, ceux qui participent à au moins une course par an, Adidas n’apparaît pas dans le Top 3 des marques envisagées en cas d’achat de chaussures de running, derrière Nike, Asics et Hoka. Mais Londres peut contribuer à corriger cette perception.

Premier trimestre 2026 : Adidas confirme que le redressement change d'échelle

L'exploit londonien tombe au bon moment. Trois jours plus tard, Adidas publie un premier trimestre qui donne une épaisseur financière à ce regain de visibilité. Le groupe ne se contente pas d’un coup d’éclat sportif : il montre que la machine commerciale tourne à nouveau, et qu’elle le fait dans un environnement pourtant peu confortable.

Sur les trois premiers mois de 2026, le chiffre d’affaires net progresse de 14% à taux de change constants, à 6,6 milliards EUR. En données publiées, la hausse se limite à 7%, pénalisée par les effets de change, avec un impact négatif d’environ 350 millions EUR sur le trimestre. Le résultat opérationnel augmente de 16%, à 705 millions EUR, contre 610 millions EUR un an plus tôt, et dépasse nettement les 647 millions EUR attendus par les analystes. Le bénéfice net ressort à 482 millions EUR.

Ces chiffres disent deux choses. D'abord, la demande reste robuste pour Adidas malgré la volatilité du commerce de détail. Ensuite, le groupe retrouve une capacité d’exécution plus convaincante, là où le marché attendait surtout des signes de fragilité : pression promotionnelle, devises défavorables, droits de douane américains, incertitudes géopolitiques et consommation discrétionnaire plus hésitante.

Le ton de Bjørn Gulden reste prudent, mais les données du trimestre sont solides. Le dirigeant décrit un environnement très volatil, marqué par de fortes promotions dans de nombreux marchés, notamment dans les chaussures lifestyle. C’est précisément dans ce type de configuration que la qualité d’une marque se mesure. Adidas ne cherche pas à pousser artificiellement les volumes dans les canaux de distribution. Le groupe revendique au contraire une discipline commerciale : ne pas surcharger les détaillants, éviter de nourrir les stocks excédentaires, préserver les prix et limiter la dépendance aux rabais.

Cette stratégie contraste avec celle de Nike, qui a indiqué mener une politique plus agressive de promotions pour écouler ses stocks invendus. Pour Adidas, l'enjeu n’est donc pas seulement de vendre plus. Il est de vendre mieux.

Une croissance plus diversifiée que le seul running

Le running capte naturellement l’attention après le marathon de Londres, mais la publication du premier trimestre montre une dynamique plus large. Adidas bénéficie d’un socle de croissance qui ne repose pas uniquement sur une catégorie, ni sur un seul événement.

La progression géographique est bien orientée. La Chine avance de 17% à taux de change constants, l’Amérique du Nord de 12% et l’Europe de 6%. Cette hiérarchie est intéressante. La Chine confirme son rôle de relais de croissance majeur, alors même que les consommateurs asiatiques deviennent plus sélectifs et valorisent davantage l'expertise produit. L'Amérique du Nord, marché longtemps compliqué pour Adidas après la fin de Yeezy, retrouve une trajectoire plus encourageante. L’Europe progresse plus modestement, mais reste positive dans un environnement de consommation incertain et promotionnel.

Le groupe bénéficie aussi d’un effet football très favorable. L’année 2026 est une année sportive majeure, avec la Coupe du Monde de la FIFA organisée de juin à juillet. Adidas conserve dans cette catégorie une légitimité historique, renforcée par ses 22 équipes nationales partenaires, parmi lesquelles l’Argentine, l’Allemagne et l’Espagne. La demande d’articles de football a soutenu le trimestre, même si le groupe a rencontré des problèmes d’approvisionnement et de transport. La majorité des produits a néanmoins pu être acheminée vers les marchés, ce qui permet à Adidas d’aborder la compétition avec une visibilité commerciale importante.

Le textile ressort comme l’un des points forts les plus nets de la publication. Les ventes de produits textiles progressent de 31% à taux de change constants, très au-dessus des chaussures, en hausse de 4%. Ce différentiel est essentiel à l’analyse. Il montre que la croissance du trimestre ne se limite pas aux sneakers ou au running. Adidas bénéficie d’une dynamique plus équilibrée, portée par le football, les vêtements, les initiatives de marque et la montée en puissance de ses catégories performance.

Le running reste un moteur stratégique, avec des ventes de chaussures de course en hausse de plus de 10%, mais il s’inscrit dans un ensemble plus large. La thèse ne consiste donc pas à dire qu’Adidas devient une pure valeur running. Elle repose plutôt sur l’idée que le groupe reconstruit plusieurs piliers à la fois : football, performance, textile, distribution directe et innovation produit.

La distribution directe comme signal de qualité

L'un des éléments les plus importants du trimestre se trouve dans la dynamique des canaux de distribution. Les ventes directes aux consommateurs progressent de 22%. Dans le détail, le site internet Adidas augmente de 25% et les boutiques propres de 19%, contre une croissance de 8% pour la vente en gros.

Ce point est déterminant pour la qualité du modèle. La distribution directe permet de mieux contrôler le prix, le merchandising, les lancements produits, la relation client et la marge commerciale. Dans un marché où les concurrents multiplient les remises, cette capacité à vendre davantage via ses propres canaux constitue un avantage défensif. Elle réduit la dépendance aux distributeurs tiers et permet à Adidas de préserver plus efficacement la valeur de sa marque.

Le groupe réalise encore un peu moins des deux tiers de son chiffre d’affaires via des détaillants partenaires. La transformation du mix de distribution ne se fera donc pas du jour au lendemain. Mais l’écart de croissance entre le direct et le wholesale indique que le mouvement est engagé. À moyen terme, cette bascule progressive peut soutenir la marge opérationnelle, à condition que les coûts logistiques, marketing et technologiques restent maîtrisés.

Cette dynamique renforce également la capacité d’Adidas à orchestrer ses lancements. Une chaussure comme l’Adizero Adios Pro Evo 3, vendue 500 USD et distribuée d’abord via l’application Adidas, illustre parfaitement cette logique. Même lorsque les volumes sont limités, le canal direct transforme le lancement produit en événement contrôlé, avec une rareté organisée et une relation plus directe avec les consommateurs les plus engagés.

Marges : une amélioration opérationnelle malgré les vents contraires

Le résultat opérationnel progresse fortement, mais la marge brute se replie à 51,1%, contre 52,1% un an plus tôt. Ce recul de 100 points de base reflète plusieurs vents contraires : effets de change, droits de douane américains et pression promotionnelle sur certains marchés.

Pour autant, la profitabilité opérationnelle résiste. Avec 705 millions EUR de résultat opérationnel sur 6,6 milliards EUR de chiffre d’affaires, Adidas affiche une marge opérationnelle légèrement supérieure à 10% sur le trimestre. La hausse de 16% du résultat opérationnel, supérieure à la progression publiée du chiffre d’affaires, suggère une bonne maîtrise de l’exécution malgré la pression sur la marge brute.

Le levier principal réside dans la discipline. Adidas préfère limiter le sell-in auprès des détaillants plutôt que d’entretenir une croissance de mauvaise qualité. Cette retenue peut paraître moins spectaculaire à court terme, mais elle protège l’image de marque et évite de devoir financer ultérieurement des rabais destructeurs. Dans une industrie où la perception de désirabilité se détériore vite lorsque les produits finissent massivement en promotion, cette décision est financièrement rationnelle.

Le mix peut aussi soutenir les marges. Les ventes directes progressent vite. Le textile accélère. Les produits football bénéficient d’un calendrier exceptionnel. Le running apporte un supplément de crédibilité performance. Mais les obstacles restent réels. Adidas estime que les effets de change et les droits de douane pèseront pour environ 400 millions EUR sur l’année. La marge brute pourrait donc rester sous surveillance, même si le groupe parvient à défendre sa marge opérationnelle par le volume, le mix, le canal direct et la discipline de coûts.

2026 : une feuille de route confirmée

Le principal message de la publication tient dans la confirmation des objectifs annuels. Adidas vise toujours une croissance du chiffre d’affaires hors effets de change dans le haut d’une fourchette à un chiffre, soit environ 2 milliards EUR de revenus additionnels. Le résultat opérationnel est attendu autour de 2,3 milliards EUR, contre 2,06 milliards EUR en 2025.

Cette confirmation est importante, car elle intervient dans un environnement plus complexe que prévu. Le groupe doit composer avec la fermeté de l’euro, les droits de douane américains, les tensions au Moyen-Orient, les difficultés logistiques liées aux produits de la Coupe du Monde et une intensité promotionnelle élevée dans la chaussure lifestyle. Le maintien des objectifs suggère que la direction considère la dynamique commerciale suffisamment robuste pour absorber ces pressions.

Il faut toutefois distinguer les catalyseurs temporaires des moteurs durables. La Coupe du Monde de football soutiendra clairement 2026. Les livraisons associées à l’événement, les maillots des sélections partenaires et la visibilité mondiale du football constituent des éléments favorables mais partiellement cycliques. À l’inverse, la progression du direct-to-consumer, la montée en puissance du running, l’amélioration de l’exécution en Amérique du Nord, la reprise en Chine et la discipline commerciale peuvent produire des effets plus structurels.

C’est sur ce point que se joue la crédibilité du redressement. Adidas a déjà connu des cycles de produits porteurs, notamment dans le lifestyle. La question est désormais de savoir si le groupe peut construire une croissance moins dépendante d’un phénomène isolé. Le premier trimestre donne des arguments favorables : le textile accélère, le football tire la demande, le running gagne en légitimité, le direct progresse fortement et les régions clés restent en croissance. La trajectoire paraît donc plus équilibrée qu’il y a quelques trimestres.

Une qualité financière en reconstruction

Adidas sort d’une période heurtée. La rupture avec Yeezy à la fin de 2022 avait privé le groupe d’un puissant moteur de chiffre d’affaires, notamment aux États-Unis, et d’une franchise capable de rivaliser directement avec Nike dans la chaussure lifestyle. Depuis, l’enjeu consiste à reconstruire une base de croissance plus saine, moins dépendante d’un partenariat unique et plus ancrée dans les catégories propres de la marque.

Le premier trimestre 2026 confirme que ce travail avance. La croissance organique est élevée. Le bénéfice opérationnel dépasse les attentes. Le bénéfice net redevient substantiel. Les objectifs annuels sont confirmés. La marque regagne en visibilité dans la performance, mais aussi en football et en textile. Le canal direct progresse nettement. Autrement dit, Adidas ne se contente pas de réparer son passé : il recompose son modèle.

L’allocation du capital reste moins détaillée dans les éléments disponibles. Un nouveau programme de rachat d’actions avait été annoncé lors des résultats 2025, mais les informations ne permettent pas d’en analyser précisément le montant, le rythme ou l’impact par action. Il serait donc excessif d’en faire un pilier de la thèse. En revanche, la discipline de gestion des stocks, le refus de suralimenter les détaillants et la priorité donnée aux ventes au prix fort sont déjà des signaux importants d’allocation économique. Dans ce secteur, préserver le capital de marque est souvent aussi important que préserver le capital financier.

La qualité du bilan, les flux de trésorerie et les investissements ne sont pas suffisamment documentés ici pour en tirer une analyse complète. La prudence s’impose donc. Mais la combinaison d’une croissance à deux chiffres à change constant, d’un résultat opérationnel supérieur aux attentes et d’une guidance maintenue donne au marché une base plus tangible pour réévaluer la trajectoire du groupe.

Valorisation : le marché demande encore des preuves

Le titre Adidas avait reculé d’environ 18% depuis le début de l’année et avait subit un drawdown de 50% depuis février 2025 avant les réactions positives liées au marathon de Londres et à la publication trimestrielle qui ont l'air de vouloir infléchir la tendance. Ce repli reflétait les inquiétudes des investisseurs sur les droits de douane américains, les devises, le conflit au Moyen-Orient, la pression sur les consommateurs et la capacité du groupe à prolonger sa croissance après le cycle Terrace.

La réaction boursière post-publication a été favorable : l'action progressait de 7% ce matin. Le marché a salué trois éléments simples : des résultats supérieurs aux attentes, une croissance solide et des objectifs 2026 confirmés. Le rebond reste toutefois à interpréter avec mesure. Les multiples de valorisation précis ne sont pas disponibles, ce qui empêche de conclure sur un niveau d’attractivité absolu. L’analyse doit donc se concentrer sur les attentes implicites.

Adidas reste une histoire de révision de confiance. Le titre se paie actuellement 14,7x les bénéfices estimés pour cette année, une fois sa valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, 7x sa VE/EBITDA et 3,9x son PBR, des multiples proches de ses plus bas sur 10 ans. Si le groupe démontre que la croissance ne dépend pas seulement de la Coupe du Monde ou d'un produit running spectaculaire, le marché pourrait accorder davantage de crédit à la trajectoire 2026 et au-delà et ainsi revaloriser ses multiples. Si, au contraire, la progression ralentit une fois l’effet football passé, ou si les marges restent comprimées par les devises, les tarifs et les promotions, la revalorisation pourrait se heurter à ses limites.

L'équation boursière est donc exigeante mais lisible. Adidas doit prouver que son redressement s'élargit : plus de catégories, plus de canaux maîtrisés, plus de discipline, plus de rentabilité opérationnelle. Le premier trimestre constitue une réponse encourageante, mais pas encore définitive.

Une histoire de redressement qui gagne en densité

Le dossier Adidas devient plus convaincant parce qu’il ne repose plus sur un seul pilier. Le running renforce l’image performance. Le football bénéficie d’un calendrier exceptionnel. Le textile accélère fortement. La Chine et l’Amérique du Nord progressent à deux chiffres. Le canal direct gagne du terrain. La discipline commerciale limite le risque de promotions destructrices. Cette combinaison donne au redressement une profondeur nouvelle.

La thèse bullish doit néanmoins être nuancée. La marge brute recule, les devises et les tarifs pèsent, l’environnement promotionnel demeure intense et une partie de la croissance 2026 est soutenue par la Coupe du Monde. Adidas doit donc encore prouver que cette amélioration peut durer au-delà des catalyseurs immédiats.

Pour l'heure, le groupe renvoie une image plus saine : une marque qui retrouve de la puissance, une direction qui privilégie la qualité des ventes, et une trajectoire financière redevenue crédible. Le titre n’est pas exempt de risques, mais le premier trimestre 2026 montre qu’Adidas n’est plus seulement une valeur en rattrapage. C'est une entreprise qui recommence à construire une histoire de croissance, avec davantage de discipline et une marque à nouveau capable de faire parler d’elle sur les terrains où cela compte vraiment.