A 14h10, l'action reculait de plus de 6% à 17,495 euros, quand le DAX gagnait dans le même temps 0,3%.
Dans une note, BofA estime qu l'équipementier sportif allemand fait face à plusieurs difficultés, d'abord sur le court terme avec une croissance des ventes qui devrait ralentir au 4ème trimestre et des coûts qui ne devraient pas suffisamment baisser pour en compenser l'effet au niveau des résultats, mais aussi à moyen terme avec une croissance attendue autour de 5% alors que le marché espérait au départ plus de 10%.
A plus long terme, la banque américaine redoute que la marge opérationnelle (Ebit) demeure reste en dessous de 10%.
La dégradation de BofA, qui abaisse son objectif de cours de 213 à 180 euros, ramène de nouveau le titre en vue de plus bas depuis la fin 2023 après le redressement des dernières semaines.
adidas AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques adidas, TaylorMade et Reebok. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (59%) ;
- vêtements (34,7%) ;
- équipements de sport (6,3%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, crosses en fer, etc. ; n° 1 mondial ; TaylorMade et Maxfli), sacs, ballons, etc.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 933 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32%), Amérique du Nord (21,7%), Chine (14,7%), Amérique latine (11,7%), Japon et Corée du Sud (5,9%) et autres (14%).
