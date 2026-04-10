Adidas poursuit son rebond, Citi mise sur le running et la Coupe du Monde

adidas prolonge son redressement des derniers jours et grimpe de près de 2% ce vendredi en début d'après-midi, porté par des commentaires encourageants des analystes de Citi, qui maintiennent leur conseil d'achat sur le titre à un peu plus de deux semaines de la publication des chiffres de 1er trimestre.

Vers 14h00, l'action de l'équipementier sportif gagne 1,7% à 139,4 euros, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice DAX, en hausse de 0,7% au même moment.



Dans une étude parue dans la matinée, la banque d'investissement américaine dit tabler sur une croissance de 7,9% à taux de change constants du chiffre d'affaires du groupe allemand au 1er trimestre, contre un consensus établi à 8,2%.



L'établissement financier s'attend par ailleurs à ce que sa marge brute résiste bien, avec un repli limité de 0,4 point de pourcentage à 51,7% (consensus de 51,8%) pour un résultat opérationnel (Ebit) de 656 millions d'euros (654 millions pour la moyenne des analystes).



Des relais de croissance au-delà du succès de l'offre "vintage" Terrace



"Nous continuons de voir de solides leviers de croissance au-delà de la gamme Terrace, avec un potentiel particulièrement fort du côté du running (qui affiche une croissance de plus de 30%), du training hybride - notamment grâce à la ligne Adizero Dropset, et de l'habillement", explique Citi, qui réduit malgré tout son objectif de cours de 232 à 227 euros.



La banque américaine met aussi en évidence l'impact positif de la Coupe du Monde sur l'activité du 1er semestre, même si celui-ci se concentrera surtout au 2e trimestre, avec des ventes estimées autour d'un milliard d'euros, essentiellement sous la forme de ventes de maillots.



L'optimisme de Citi relègue au second plan les informations du Financial Times selon lesquelles la marque aux trois bandes s'apprêterait à perdre son contrat pour les ballons de la Ligue des champions au profit de Nike après 25 ans de partenariat.



adidas doit publier ses chiffres de 1er trimestre le 29 avril prochain.



Si le titre a repris près de 7% de sa valeur au cours des cinq dernières séances, il accuse encore un repli de près de 18% cette année.