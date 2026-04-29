Adidas prend Nike de vitesse, le titre s'envole

adidas a publié mercredi des résultats bien meilleurs que prévu au titre du 1er trimestre, portés par ses activités de commerce en ligne et les ventes de ses propres boutiques en dépit d'un repli dans plusieurs pays du Moyen-Orient du fait de l'offensive américaine contre l'Iran.

Le bénéfice opérationnel de l'équipementier sportif allemand a grimpé de 16% à 705 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires en progression de 7% à 6,59 milliards d'euros.



Les analystes attendaient respectivement 647 millions et 6,30 milliards d'euros.



Indicateur très suivi, la croissance à taux de change constants s'est établie à 14% sur le trimestre, bien au-dessus du consensus qui visait seulement 9%.



Le groupe a par ailleurs augmenté sa marge d'exploitation de 0,8 point sur la période allant de janvier à mars pour la porter à 10,7%.



Cité dans un communiqué, son directeur général, Bjørn Gulden, explique que l'activité du groupe de Herzogenaurach a été portée par le dynamisme de la division de vente directe aux consommateurs (DTC), qui a grimpé de 22% à changes constants sur le trimestre, à la fois grâce au commerce en ligne (+25%) et au réseau de boutiques exploitées en propre (+19%).



Une performance qui éclipse celle de Nike



Toutes ces performances sont très supérieures à celles de son grand rival, l'américain Nike, qui a publié un chiffre d'affaires en baisse de 3% à taux de change constants au titre de son troisième trimestre fiscal clos le 28 février.



Sur son propre marché, l'Amérique du Nord, Nike n'a vu ses ventes progresser que de 3% sur le trimestre écoulé, alors que celles d'adidas y ont bondi de 12%



A 5,6%, la marge opérationnelle du groupe de Beaverton (Oregon) s'avère par ailleurs très inférieure à celle de son concurrent allemand.



Le pari gagnant de la "performance"



Après avoir bénéficié du succès de sa gamme rétro Terrace, qui comprend des modèles comme Gazelle ou Samba, adidas a récemment lancé une offensive dans le running qui commence déjà à porter ses fruits.



Equipés des chaussures Adizero Adios Pro Evo 3, les coureurs Sabastian Sawe et Yomif Kejelcha sont entrés dans l'histoire le week-end dernier à Londres en finissant le marathon en moins de deux heures. Dans la catégorie féminine, Tigist Assefa a elle aussi établi un nouveau record mondial grâce aux même chaussures.



D'après les analystes, la division "performance" - qui regroupe notamment les catégories de matériel pour le football, le running et le training - pourrait constituer un nouveau relais de croissance pour l'équipementier. Ses ventes ont d'ailleurs grimpé de 29% à changes constants sur le trimestre.



S'ajoute à cela l'effet porteur de la Coupe du Monde de football qui se tiendra cet été aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.



Fort de ces perspectives, adidas a confirmé sa prévision d'une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 9% cette année à changes constants (high-single-digit) et son objectif d'un résultat opérationnel annuel en hausse, autour de 2,3 milliards d'euros.



"Si l'absence de révision à la hausse des objectifs peut surprendre, nous y voyons une posture prudente et conservatrice, parfaitement justifiée au vu du climat économique actuel", commentent les analystes d'UBS.



Un accueil favorable de la part du marché



La publication recevait en tout cas un accueil chaleureux de la part des investisseurs. A la Bourse de Francfort, l'action adidas prenait plus de 6% à 146,3 euros après une heure et demie d'échanges, signant la meilleure performance de l'indice DAX et l'une des plus fortes hausses de l'Europe STOXX 600.



Victime d'un environnement de plus en plus complexe pour le secteur de la consommation avec la résurgence des tensions inflationnistes, le titre abandonne encore 12,5% depuis le début de l'année.