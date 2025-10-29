Adidas relève ses perspectives pour l'ensemble de l'année

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de la marque adidas a augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente, soit plus de 700 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires a atteint un niveau record de 6 630 millions d'euros (contre 6 438 millions d'euros en 2024) au cours du trimestre.



La marge brute a augmenté de 0,5 point à 51,8 % au troisième (contre 51,3 % en 2024). Le résultat net des activités poursuivies a progressé de 3 % à 482 millions d'euros (contre 469 millions d'euros en 2024) et a conduit à un BPA de base et dilué des activités poursuivies de 2,57 euros (2,44 euros en 2024).



Le chiffre d'affaires de la marque adidas a augmenté de 14 % au cours des neuf premiers mois de 2025, soit plus de 2,2 milliards d'euros à 18 735 millions d'euros (17 718 millions d'euros en 2024).



Le résultat net des activités poursuivies a progressé de 52 % pour atteindre 1 293 millions d'euros (851 millions d'euros en 2024), tandis que le bénéfice par action de base et dilué des activités poursuivies a augmenté à 7,04 euros.



Le bénéfice d'exploitation devrait désormais augmenter pour atteindre un niveau d'environ 2,0 milliards d'euros (contre un niveau compris entre 1,7 milliard d'euros et 1,8 milliard d'euros).



Si l'on tient compte des ventes de Yeezy l'année précédente (environ 650 millions d'euros en 2024), les revenus devraient désormais augmenter d'environ 9 % (contre une augmentation à un taux élevé à un chiffre).