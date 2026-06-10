Adidas restera l'équipementier du Real Madrid jusqu'en 2034
Le Real Madrid a annoncé mardi que son partenariat avec l'équipementier sportif allemand serait renouvelé pour une durée de huit années supplémentaires, soit jusqu'en 2034, une victoire pour la marque aux trois bandes malgré la saison difficile que vient de traverser le club madrilène.
Le montant de ce nouvel accord n'a pas été communiqué, mais le quotidien espagnol As estime qu'il devrait rapporter chaque année environ 120 millions d'euros aux caisses du club de football.
Bjorn Gulden, directeur général d'adidas, s'est félicité de la prolongation de cette collaboration, entamée en 1980, en dépit de la saison compliquée vécue par les Merengues, entre performances sportives décevantes et scandales extra-sportifs, notamment émaillés par des bagarres entre coéquipiers.
"Il s'agit de l'un de nos partenariats les plus anciens et les plus fructueux de toute l'histoire du sport", a-t-il rappelé à cette occasion.
"Le Real Madrid est un club véritablement unique, doté d'une histoire légendaire. Je suis extrêmement fier que les trois bandes continuent de s'inscrire dans la durée au coeur de cette extraordinaire épopée", a ajouté le dirigeant.
Le Mondial en ligne de mire
Outre le Real Madrid, adidas est également l'équipementier de plusieurs grands clubs européens, parmi lesquels Arsenal, l'AS Rome, le Bayern Munich, la Juventus Turin, Liverpool et Manchester United.
Le groupe allemand fournit également les maillots de plusieurs sélections nationales appelées à participer à la Coupe du monde, notamment l'Argentine, la Belgique, la Colombie, l'Allemagne, le Japon, le Mexique et l'Espagne.
À la Bourse de Francfort, l'action adidas progressait de 1,2 % mercredi à la mi-journée, portée par un relèvement de recommandation de RBC, qui estime que le marché ne prend pas suffisamment en compte les perspectives de forte croissance du groupe.
adidas AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques adidas, TaylorMade et Reebok. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (57,4%) ;
- vêtements (35,3%) ;
- équipements de sport (7,3%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, crosses en fer, etc. ; n° 1 mondial ; TaylorMade et Maxfli), sacs, ballons, etc.
A fin 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 2 022 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,9%), Amérique du Nord (20,5%), Chine (14,6%), Amérique latine (11,8%), Japon et Corée du Sud (5,9%) et autres (14,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.