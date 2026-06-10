Adidas restera l'équipementier du Real Madrid jusqu'en 2034

Le Real Madrid a annoncé mardi que son partenariat avec l'équipementier sportif allemand serait renouvelé pour une durée de huit années supplémentaires, soit jusqu'en 2034, une victoire pour la marque aux trois bandes malgré la saison difficile que vient de traverser le club madrilène.

Le montant de ce nouvel accord n'a pas été communiqué, mais le quotidien espagnol As estime qu'il devrait rapporter chaque année environ 120 millions d'euros aux caisses du club de football.



Bjorn Gulden, directeur général d'adidas, s'est félicité de la prolongation de cette collaboration, entamée en 1980, en dépit de la saison compliquée vécue par les Merengues, entre performances sportives décevantes et scandales extra-sportifs, notamment émaillés par des bagarres entre coéquipiers.



"Il s'agit de l'un de nos partenariats les plus anciens et les plus fructueux de toute l'histoire du sport", a-t-il rappelé à cette occasion.



"Le Real Madrid est un club véritablement unique, doté d'une histoire légendaire. Je suis extrêmement fier que les trois bandes continuent de s'inscrire dans la durée au coeur de cette extraordinaire épopée", a ajouté le dirigeant.



Le Mondial en ligne de mire



Outre le Real Madrid, adidas est également l'équipementier de plusieurs grands clubs européens, parmi lesquels Arsenal, l'AS Rome, le Bayern Munich, la Juventus Turin, Liverpool et Manchester United.



Le groupe allemand fournit également les maillots de plusieurs sélections nationales appelées à participer à la Coupe du monde, notamment l'Argentine, la Belgique, la Colombie, l'Allemagne, le Japon, le Mexique et l'Espagne.



À la Bourse de Francfort, l'action adidas progressait de 1,2 % mercredi à la mi-journée, portée par un relèvement de recommandation de RBC, qui estime que le marché ne prend pas suffisamment en compte les perspectives de forte croissance du groupe.