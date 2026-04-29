Excellent début d'année pour Adidas, qui publiait ce matin ses résultats du premier trimestre.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 7% par rapport à l'an dernier à la même époque - deux fois plus si l'on neutralise l'effet de change défavorable - soutenu surtout par d'excellentes dynamiques commerciales en Chine et en Amérique Latine.

Notablement, c'est le segment mode et textile qui s'illustre, avec des ventes en croissance de 24%, alors que le segment chaussures, qui représente toujours plus de la moitié du chiffre d'affaires consolidé du groupe, affiche lui un recul des ventes de 2%.

La véritable prouesse est à chercher du côté de la stratégie de distribution, puisque les canaux de vente directe d'Adidas - ses magasins détenus en propre et ses sites de commerce - affichent des ventes en hausse de 14%. Transparaît ici l'impression qu'Adidas réussit là où Nike a péniblement échoué, c'est-à-dire à s'affranchir progressivement des distributeurs, et ainsi reprendre le contrôle de ses marges.

Malgré ses moyens autrement supérieurs, la marque de sportswear américaine laissait d'ailleurs entendre en filigrane qu'elle amorçait un partiel mouvement de retraite sur ses ambitions dans la vente directe. Voir à ce sujet Nike fait les frais d'un pivot générationnel et d'une stratégie inadaptée.

Couplés à la récente nomination au poste de président du conseil d'administration du milliardaire égyptien Nassef Sawiris, ces développements confortent la position de Bjørn Gulden, l'homme qui avait déjà sauvé Puma, et qui est arrivé à la tête d'Adidas - alors en déshérence - il y a trois ans.

Sous sa direction, Adidas a renoué avec la croissance après six années de stagnation, et retrouvé progressivement un niveau de profitabilité satisfaisant, quoique encore pénalisé par les encombrants droits de douane, qui lui coûtait encore 120 millions d'euros de profit d'exploitation en 2025.

Valorisé de manière plutôt attractive, du moins si l'on se fie à sa moyenne historique, le titre Adidas était porté aux nues ce matin suite à la publication des résultats trimestriels. Voir également à ce sujet Adidas : le jour où les trois bandes ont repris la course en tête.