Adidas trébuche, InPost flambe après une offre de rachat, Novo démarre fort 2026

La séance est marquée par plusieurs ajustements de recommandations et par des annonces d'entreprises qui déclenchent des mouvements marqués sur certaines valeurs. Parmi les plus fortes variations à la hausse, InPost se distingue après une offre de rachat et Novo Nordisk poursuit son rebond. A la baisse, BofA fait des dégâts chez Adidas et JD Sports.

Actions en hausse :



InPost (+16%) s'embrase après l'annonce de la réception d'une proposition indicative portant sur l'acquisition de la totalité de ses actions. La création d'un comité spécial chargé d'examiner cette approche nourrit les anticipations de rachat, malgré l'absence de garantie quant à l'aboutissement d'une transaction.



SMG (+15%) explose après la conclusion d'un accord à l'amiable avec le Surveillant des prix sur les plateformes Ricardo et SMG Real Estate. L'abandon de l'enquête informelle et la clarification du cadre tarifaire lèvent un risque réglementaire, un signal rassurant pour le marché malgré l'absence d'impact sur les objectifs financiers.



Novo Nordisk (+5%) s'installe en nette hausse après le lancement aux Etats-Unis de la version orale de son traitement amaigrissant Wegovy. Cette avancée élargit le potentiel commercial du produit phare du groupe et renforce les perspectives de croissance sur le marché américain.



ASM International (+5%) s'élève après le relèvement de l'objectif de cours d'UBS, porté de 640 à 685 EUR, tandis que la banque maintient sa recommandation à "acheter". Ce signal positif ravive l'appétit des investisseurs pour la valeur en séance.



Man Group (+4%) se raffermit après le relèvement de l'objectif de cours de Deutsche Bank, porté de 260 à 270 GBX, tandis que la banque maintient sa recommandation à "achat". Ce soutien d'analyste favorise un regain d'intérêt pour le titre.



UCB (+4%) s'apprécie après le relèvement de l'objectif de cours de BNP Paribas, porté de 265 à 281 EUR, tandis que la banque confirme sa recommandation à "surperformance". Ce soutien d'analyste profite au titre en séance.



Paragon Banking Group (+3%) gagne du terrain après le relèvement de recommandation de Jefferies, passée de "conserver" à "acheter", accompagné d'un objectif de cours porté de 1015 à 1060 GBX. Ce signal plus constructif relance l'intérêt des investisseurs pour le dossier en séance.



Next plc (+3%) se renforce après le relèvement de ses prévisions de ventes et de bénéfice par action pour les exercices 2025/2026 et 2026/2027. La progression attendue des ventes à prix fort et l'amélioration du BPA renforcent la visibilité du groupe, un signal favorable salué par le marché .



Actions en baisse :



JD Sports Fashion (-7%) décroche après l'abaissement de recommandation de Bank of America, passée de "achat" à "neutre". La banque a réduit son objectif de cours de 112 à 96 pence, incitant le marché à revoir la valorisation du dossier à la baisse en début de séance.



Adidas (-7%) s'enfonce après une forte dégradation de Bank of America, passée de "acheter" à "sous-performance". L'analyste remet en cause le scénario de rebond du secteur, estimant que la récente hausse du titre anticipait à tort un soutien lié à la Coupe du monde 2026, ce qui pèse lourdement sur le dossier ce matin.



Munters Group (-7%) s'effrite malgré le relèvement de l'objectif de cours de Berenberg, porté de 150 à 175 SEK. Le courtier met en avant des prises de commandes records dans les centres de données, mais maintient une recommandation neutre, estimant que l'amélioration des perspectives est déjà intégrée dans le cours, ce qui incite les investisseurs à s'alléger sur le titre.



Bucher Industries (-3%) se replie après l'abaissement de recommandation d'UBS, passée de "acheter" à "conserver". La banque a réduit son objectif de cours de 395 à 380 CHF, un signal plus prudent qui pèse sur le titre.



Legrand (-3%) recule après la révision en baisse de l'objectif de cours de Deutsche Bank, ramené de 150 à 145 EUR, malgré une recommandation maintenue à "conserver". Ce signal plus prudent conduit le marché à ajuster la valorisation du dossier.



Aperam (-2%) cède du terrain après la confirmation de perspectives peu favorables pour le quatrième trimestre 2025, marquées par un Ebitda ajusté attendu en baisse par rapport au trimestre précédent. L'absence de reprise du carnet de commandes en Europe et la pression persistante sur les prix au Brésil l'emportent sur l'amélioration progressive du désendettement, incitant le marché à la prudence.



Nexans (-2%) s'affaisse après l'annonce de retards attendus sur la livraison du projet Great Sea Interconnector, un contrat stratégique de 1,4 MdEUR. Ce décalage opérationnel l'emporte sur le soutien de JP Morgan, qui maintient une recommandation neutre tout en relevant son objectif de cours, le marché privilégiant le risque d'exécution à court terme.



