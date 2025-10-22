UBS souligne que l'EBIT est en hausse, mais le chiffre d'affaires est en baisse au 3ème trimestre. Suite à cette publication, l'analyste maintient son conseil à l'achat avec un objectif de 274 E.
'adidas vient de publier ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 6 630 millions d'euros, soit 2 % de moins que les prévisions. (-1 % en dessous des prévisions d'UBSe), la croissance des ventes cFX est de +8 % par rapport aux prévisions et croissance cFX d'UBSe +10 % (marque adidas +12 %)' indique UBS dans son étude.
'La marge brute du troisième trimestre est de 51,8 %, soit environ 40 points de base au-dessus des prévisions (conforme aux prévisions d'UBSe)' rajoute le bureau d'analyse.
Rappelons qu'adidas a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025. La société continue de s'attendre à une croissance à deux chiffres des revenus pour la marque adidas.
Le bénéfice d'exploitation devrait désormais augmenter pour atteindre un niveau d'environ 2,0 milliards d'euros (contre un niveau compris entre 1,7 milliard d'euros et 1,8 milliard d'euros).
adidas AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques adidas, TaylorMade et Reebok. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (59%) ;
- vêtements (34,7%) ;
- équipements de sport (6,3%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, crosses en fer, etc. ; n° 1 mondial ; TaylorMade et Maxfli), sacs, ballons, etc.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 933 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32%), Amérique du Nord (21,7%), Chine (14,7%), Amérique latine (11,7%), Japon et Corée du Sud (5,9%) et autres (14%).
Investisseur
Investisseur
Globale
Globale
Qualité
Qualité
