Adidas : UBS maintient son conseil à l'achat après les trimestriels

UBS souligne que l'EBIT est en hausse, mais le chiffre d'affaires est en baisse au 3ème trimestre. Suite à cette publication, l'analyste maintient son conseil à l'achat avec un objectif de 274 E.



'adidas vient de publier ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 6 630 millions d'euros, soit 2 % de moins que les prévisions. (-1 % en dessous des prévisions d'UBSe), la croissance des ventes cFX est de +8 % par rapport aux prévisions et croissance cFX d'UBSe +10 % (marque adidas +12 %)' indique UBS dans son étude.



'La marge brute du troisième trimestre est de 51,8 %, soit environ 40 points de base au-dessus des prévisions (conforme aux prévisions d'UBSe)' rajoute le bureau d'analyse.



Rappelons qu'adidas a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025. La société continue de s'attendre à une croissance à deux chiffres des revenus pour la marque adidas.



Le bénéfice d'exploitation devrait désormais augmenter pour atteindre un niveau d'environ 2,0 milliards d'euros (contre un niveau compris entre 1,7 milliard d'euros et 1,8 milliard d'euros).