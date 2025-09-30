Adidas : UBS reste à l'achat avant la publication des résultats

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 274 E avant la publication des résultats du troisième trimestre . Un objectif qui fait ressortir 51% de potentiel de progression pour le titre du fournisseur allemand d'articles de sport.



'L'accélération au troisième trimestre devrait démontrer que la dynamique d'adidas reste intacte et pourrait se prolonger jusqu'en 2026' indique UBS.



Dans le résumé de sa note de recherche, le broker explique qu'une visite effectuée au siège social d'adidas 'a renforcé sa confiance dans la capacité de l'entreprise à surpasser son secteur au cours des prochaines années'.



Malgré la volatilité extérieure et les risques macroéconomiques, la société a confirmé ses prévisions pour 2025. Ainsi, adidas prévoit de continuer à gagner des parts de marché et à augmenter ses ventes à taux de change constants à un rythme élevé à un chiffre en 2025.



adidas prévoit une hausse de son résultat d'exploitation à un niveau compris entre 1,7 milliard et 1,8 milliard d'euros en 2025.

