UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 274 E avant la publication des résultats du troisième trimestre . Un objectif qui fait ressortir 51% de potentiel de progression pour le titre du fournisseur allemand d'articles de sport.
'L'accélération au troisième trimestre devrait démontrer que la dynamique d'adidas reste intacte et pourrait se prolonger jusqu'en 2026' indique UBS.
Dans le résumé de sa note de recherche, le broker explique qu'une visite effectuée au siège social d'adidas 'a renforcé sa confiance dans la capacité de l'entreprise à surpasser son secteur au cours des prochaines années'.
Malgré la volatilité extérieure et les risques macroéconomiques, la société a confirmé ses prévisions pour 2025. Ainsi, adidas prévoit de continuer à gagner des parts de marché et à augmenter ses ventes à taux de change constants à un rythme élevé à un chiffre en 2025.
adidas prévoit une hausse de son résultat d'exploitation à un niveau compris entre 1,7 milliard et 1,8 milliard d'euros en 2025.
adidas AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques adidas, TaylorMade et Reebok. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (59%) ;
- vêtements (34,7%) ;
- équipements de sport (6,3%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, crosses en fer, etc. ; n° 1 mondial ; TaylorMade et Maxfli), sacs, ballons, etc.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 933 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32%), Amérique du Nord (21,7%), Chine (14,7%), Amérique latine (11,7%), Japon et Corée du Sud (5,9%) et autres (14%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.