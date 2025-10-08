UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Adidas avec un objectif de cours maintenu à 274 euros, une cible recelant 47% de potentiel de progression pour le titre du fournisseur allemand d'articles de sport.
'Le marché pourrait intégrer la fin de la surperformance d'Adidas dans les cours de façon prématurée, car la contribution croissante des nouvelles franchises pourrait renforcer la confiance et générer du potentiel de hausse significatif', juge le broker.
adidas AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques adidas, TaylorMade et Reebok. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (59%) ;
- vêtements (34,7%) ;
- équipements de sport (6,3%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, crosses en fer, etc. ; n° 1 mondial ; TaylorMade et Maxfli), sacs, ballons, etc.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 933 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32%), Amérique du Nord (21,7%), Chine (14,7%), Amérique latine (11,7%), Japon et Corée du Sud (5,9%) et autres (14%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.