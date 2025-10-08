UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Adidas avec un objectif de cours maintenu à 274 euros, une cible recelant 47% de potentiel de progression pour le titre du fournisseur allemand d'articles de sport.

'Le marché pourrait intégrer la fin de la surperformance d'Adidas dans les cours de façon prématurée, car la contribution croissante des nouvelles franchises pourrait renforcer la confiance et générer du potentiel de hausse significatif', juge le broker.